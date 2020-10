La emocionada carta de Tamara Gorro a su "sobrina adoptiva" tras superar el cáncer: "Lo veíamos lejos, pero llegó"

"Hoy, princesa, llegó el día. Lo veíamos lejano, pero llegó". Con estas palabras se ha dirigido Tamara Gorro a Valeria, su "sobrina adoptiva", para celebrar que ha superado el cáncer que le fue diagnosticado a la edad de cinco años. Por ello, la influencerle ha dedicado este martes una emocionada carta en Instagram.

Fue hace 142 semanas cuando la valenciana contó que su "princesa" iba a iniciar "un camino desconocido y, por desgracia, tremendamente doloroso" del que ha logrado salir, pues ya "puede decir alto, claro y muy orgullosa que está curada".

Tal y como ha expresado Gorro en un vídeo, Valeria ha demostrado tener "una fuerza arrolladora", ya que ha estado enfrentándose a una situación que desconocía y, por fin, ha logrado superarla a base de "tratamientos horrorosos".

"Lo has superado, mi niña. Has podido con esa maldita enfermedad, el cáncer. Aquí no hay ni ganadores ni perdedores, ya que no es una batalla que uno quiera iniciar. Más bien te obliga a tenerla y depende del destino su final", dice la mujer de Ezequiel Garay mediante una voz en off.

La influencer desea que, a partir de esta nueva etapa, Valeria pueda disfrutar de lo que debería "haber estado haciendo siempre: jugar, aprender, soñar, ser feliz": "Gracias a dios, tu excelente familia, el equipo médico y tu abuelo Antonio, el tuyo ha tenido un final feliz. Se acabó el sufrimiento".

Durante el periodo de tratamiento de la pequeña, Gorro aprovechó su proyección en las redes sociales para pedir a su "familia virtual" que le echaran una mano. Así, los usuarios iniciaron una campaña de apoyo mandando pañuelos oncológicos a la menor sintiese sola durante el proceso.