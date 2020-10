IU exige a la Junta que "garantice" el servicio de comedor en todos los colegios públicos

Tras solicitar información a la Delegación Territorial de Igualdad de la Junta en Granada, la coalición de izquierdas ha exigido "celeridad y contundencia" a la hora de poner en funcionamiento este servicio suspendido desde el inicio de curso que afecta principalmente a alumnos de infantil y primaria, "y con especial gravedad a los entornos rurales en esta época del año".

Los consistorios donde ostenta el gobierno IU han insistido en que "no se puede dejar a los niños y niñas sin comedor por intereses económicos y privados", por ello, "instamos a que este servicio sea de gestión directa e incluya la cocina in situ".

"No podemos esperar hasta enero para que se resuelva esta situación, puesto que comienza la campaña de la aceituna y perjudica gravemente a las familias que viven en medios rurales", ha añadido la alcaldesa de Dehesas Viejas, Lucrecia Rienda, en una nota enviada por IU.

Esta medida afecta con especial incidencia a los pequeños municipios y a las familias que trabajan en el campo. Rienda ha espetado a la Junta que "no se trata solo de un problema de niños y niñas acogidos al Plan Syga, engloba problemas de conciliación laboral, de personas que pierden el empleo y de la limitación de la actividad laboral de muchas familias que no tienen donde dejar a los menores mientras desempeñan sus trabajos".

Según ha subrayado Rienda, son "problemas que quien tiene la barriga llena y la vida resuelta no ve". "A la dificultad que tienen las mujeres para realizar sus peonadas, se une la falta de comedores escolares". Una situación tildada como "incomprensible", puesto que, a juicio de la regidora de izquierdas, "refuerza aún más la desigualdad que sufren nuestras mujeres del campo".

La diputada y coordinadora provincial de IU, María Carmen Pérez, ha denunciado que "la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía echa balones fuera y señala a la denominada tarjeta monedero y al Plan Syga como posibles soluciones, pero este plan, por ejemplo, solo afecta a nueve de los comedores".

Por ello, ha requerido que este servicio "no se vea sometido a los vaivenes de las concesionarias y sus intereses". Según ha subrayado Pérez, "aunque los bancos de alimentos y comedores sociales son sustanciales para apoyar a las familias y menores, el servicio de comedor escolar debe ser un pilar clave para garantizar la igualdad en nuestros centros educativos y favorecer la conciliación laboral y personal de las familias trabajadoras".

En esta línea, desde la Consejería han alegado las "ingentes ayudas para cubrir las necesidades de las familias de Granada", una postura que desde Izquierda Unida no consideran suficiente, "ya que entendemos que este servicio no debe ser calificado como ayuda a las familias, sino como un derecho básico y esencial público que debe prestarse en el entorno educativo y que no se preste a estigmatizaciones sociales de ningún tipo".