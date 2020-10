Una jutgessa anul·la el matrimoni i imposa 3.000€ a un home per "ocultar" a la seua dona una relació homosexual prèvia

D'aquesta manera, la jutgessa estima parcialment la demanda interposada per una dona contra el seu exmarit, del qui porta divorciada deu anys (des del 2011), després que dos amics comuns li asseguraren que coneixien la suposada homosexualitat de l'home des de la infància i que havia mantingut una relació amb un home en la joventut.

La demandant va iniciar aleshores un procediment civil per a demanar la nul·litat matrimonial i, a més, una indemnització de 10.000 euros. En les seues al·legacions assegurava que, "d'haver tingut coneixement de la condició d'homosexual (...) no haguera prestat el seu consentiment" a les noces i expressava el seu convenciment que ell li va ocultar la seua condició sexual "deliberadament".

Segons consta en la sentència, datada aquest dilluns i consultada per Europa Press, l'any 2016 l'home va comunicar a la seua exdona, "amb qui mantenia una bona relació, la seua condició d'homosexual" i ella "li va donar el seu suport, segons manifesta, en la creença que tal orientació sexual havia aflorat amb posterioritat al matrimoni".

En el present cas, raona la jutgessa, la dona sosté que "d'haver sigut coneixedora de la condició sexual practicant del seu aleshores nóvio, la qual li va ser ocultada, no hauria contret matrimoni". El demandant, per la seua banda, va negar "haver tingut abans de casar-se relacions homosexuals plenes, més enllà de flirtejos adolescents, i va al·legar que abans de contraure matrimoni havia tingut contactes heterosexuals amb altres dones".

"No obstant açò -prossegueix- sobre aquest punt no hi ha prova directa, sinó mers testimonis de referència, podent haver-hi fàcilment acreditat tals contactes portant com a testimonis als seus partenaires". Per contra, la jutgessa assenyala la "veracitat, contundència i coherència" del testimoniatge d'un testimoni que prova que abans de casar-se el demandat van tindre "una relació sentimental mantinguda en el temps".

A més, cita una sentència de l'Audiència de Barcelona que sosté que l'error en la identitat de la persona o de determinades qualitats personals té abast anul·latiu quan, "no només des de la perspectiva subjectiva, sinó també des de l'objectiva, és raonable entendre que, d'haver sigut coneguda per l'altre contraent, no haguera prestat el seu consentiment matrimonial".

"Per açò, entenem que el ple respecte que va mostrar l'actora cap a l'homosexualitat del seu exespòs, que exclou tota actitud homòfoba (...), no lleva per a entendre que tant per a (la demandant) com per a la resta de les persones fora rellevant i, encara més, determinant a l'hora de prestar el seu consentiment matrimonial, l'orientació sexual de la seua parella", assevera la jutgessa.

"NO ÉS UN FET ANODÍ"

I afig: "És una obvietat que per a la majoria de persones no és un fet o circumstància anodina l'orientació sexual de les seues parelles, havent d'en tot cas provar-se el contrari, açò és, que resulta anodí o irrellevant".

En un altre moment de la sentència, contra la qual cap recurs d'apel·lació, manifesta: "I encara que no podem aventurar quals són les raons per les quals ell no va expressar a la qui seria la seua esposa la seua orientació sexual ni donem per bo que utilitzara el matrimoni com a 'pantalla' per a oferir socialment una determinada imatge, ha quedat al nostre juí acreditat que va haver-hi ocultació a la qui anava a ser la seua esposa de la relació i la pràctica homosexual prèvies al matrimoni".

Sobre la indemnització, estima que la demandant "no ha acreditat que com a conseqüència d'haver sol·licitat el divorci patira un rebuig social, ni molt menys un perjuí laboral". Agrega que "partint que el desengany personal no és reparable econòmicament, la compensació ha de temperar-se i reduir-se a la quantitat de 1.000 euros per cadascun dels tres anys que va durar el matrimoni".

Després de la celebració del juí, l'home demandat, el jurista valencià Javier Vilalta, va lamentar en declaracions als mitjans que es donen encara a Espanya aquestes situacions que "penalitzen i criminalitzen" orientacions sexuals.

Al mateix temps, va subratllar que, en visibilitzar el seu cas no pretenia "posar el focus" sobre ell, sinó animar al fet que formacions polítiques puguen impulsar una iniciativa legislativa que modifique l'article 73 del Codi Civil, "limitant la prescripció d'aquest precepte".

Eixe article estableix entre els supòsits de matrimoni nul "el celebrat per error en la identitat de la persona de l'altre contraent o en aquelles qualitats personals que, per la seua entitat, hagueren sigut determinants de la prestació del consentiment".

Per la seua banda, i després de conéixer la sentència, des de la representació legal de la dona, assenyalen a Europa Press que la sentència està "molt clara" i incideixen que "en cap moment s'ha posat en dubte la condició sexual de ningú", un tema amb el qual han sigut "molt respectuosos".