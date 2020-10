La oposición critica al PSPV por "pasar el rodillo" y no permitir interpelaciones en el próximo pleno

La portavoz adjunta 'popular' Eva Ortiz ha manifestado que "desde el 4 de marzo no se ha podido hacer ninguna interpelación al Consell ni mociones subsiguientes, a pesar de que tienen prioridad". "La situación de pandemia por el Covid se va a alargar y por eso hemos pedido que se habilitara la posibilidad pero nos han dicho que no era posible porque habría que habilitar jueves por la tarde y viernes por la mañana, y quieren que los plenos acaben el jueves a mediodía", ha agregado.

"Hemos ofrecido también la posibilidad, aunque no teníamos por qué hacerlo, de retirar preguntas nuestras para sustituirlas por una interpelación y el síndic del PSPV, Manolo Mata, tampoco ha querido. El PSPV presume de diálogo, consenso y buena voluntad, pero a la hora de la verdad es inexistente. Después de meses de Covid se ha alargado una situación en el tiempo y no tiene por qué negarse a la oposición a utilizar esa herramienta", ha señalado Eva Ortiz.

Por parte de Ciudadanos, Yaneth Giraldo ha lamentado no poder presentar una interpelación porque "el Botànic ha pasado por encima el rodillo de la mayoría". Así, ha apuntado que el reglamento "reconocer poder hacerlas", por lo que ha criticado que cuando tienen interpelaciones presentadas "solo podemos presentar preguntas".

Giraldo ha detallado que su interpelación versaba sobre las residencias durante "los momentos más duros de la Covid".

Desde Vox, José María Llanos ha manifestado que "se ha pedido sustituir las preguntas por interpelaciones porque estas permiten que haya más tiempo y que se abra un debate".

"Una de las cosas que se pueden desprender de esta Junta de Portavoces es que hemos comprobado otra vez la democracia del tripartito. Desde la oposición pedimos sustituir las preguntas por interpelaciones y la respuesta del síndic del PSPV ha sido textualmente: 'No, porque no queremos'", ha asegurado. "Será entonces un pleno con Proposiciones no de Ley (PNL) porque así lo ha decidido Mata y el tripartito", ha agregado.

MATA: "INTENTAMOS QUE TODO EL MUNDO TENGA JUEGO"

Por su parte, el síndic socialista, Manolo Mata, ha manifestado que en la Junta "intentamos que todo el mundo tenga juego", y ha explicado que desde el Botànic se han hecho "sacrificios" como hacer tres preguntas en vez de nueve, o que el portavoz socialista no pregunte al 'president'.

Además, ha defendido que han pedido a la oposición que optara bien por las interpelaciones -que duran 24 minutos- o por las preguntas -que duran 30-. Según Mata, les ha tocado "obligar a decidir por mayorías que no queremos".

"La estructura la intentamos consensuar con el máximo de participación, sí que hay proposiciones no de ley de todos los grupos", ha manifestado, al tiempo que ha considerado que "hay grupos que tienen una participación sobrerrepresentada": "Un grupo que tiene 10 diputados tiene la misma que uno que tiene 18 o 19 y mucho más que uno de 27".

PROPUESTAS PARA EL PLENO

Por lo que respecta a las propuestas para el próximo pleno, el PSPV presentará una proposición no de ley (PNL) sobre la Agencia Tributaria Valenciana y preguntará sobre la movilidad en el Área Metropolitana de València y el PP llevará una iniciativa sobre autónomos y su situación en la pandemia, y habrá preguntas de Justicia, Turismo y Política social sobre el centro de menores de Segorbe.

Mientras, Ciudadanos llevará una PNL para mejorar la atención primaria que recoge las demandas del Foro de Atención Primaria y va en la línea de su propuesta para los presupuestos, y Compromís lleva una pregunta a la consellera de Justicia y una proposición sobre fondos europeos y su gestión.

Por su parte, Vox presentará una PNL para "defender las instituciones de la nación", mientras que la de Unides Podem propondrá condenar el fascismo.