Cviris.- Política Social ofrece "pactar" el nuevo modelo de residencias y la ley demográfica

En su intervención, Fabiola García también ha pedido colaboración de los grupos políticos para aportar "certezas" a la sociedad, no solo en el ámbito de residencias, sino también en aspectos como la conciliación, un ámbito en el que volvió a reiterar el compromiso del Gobierno autonómico para equiparar a efectos de IRPF (una deducción de 250 euros) las familias con dos hijos y monoparentales a las familias numerosas, a las que se les darán también más beneficios (mayores deducciones y reducción de peajes y precios de aparcamientos en hospitales, por ejemplo).

Así, Fabiola García ha avanzado que remitirá a la comisión de reactivación económica y social de la Cámara gallega un documento para u nuevo modelo de residencias, "un proyecto inicial abierto a las aportaciones constructivas de los grupos políticos para que todos aportemos un grano de arena para que las residencias puedan seguir evolucionando" y del que los grupos se han puesto a disposición de hablar, pero en un debate en el que tampoco ha faltado la disputa dialéctica por la gestión de los servicios sociales en los últimos 11 años y, en particular, en la pandemia.

Entre las medidas que ha llevado al hemiciclo autonómico, la titular de Política Social ha destacado la ampliación de tres a seis meses de la 'Tarxeta Básica', una especie de tarjeta monedero para comprar productos de primera necesidad. Además, también aprovechó su intervención para hacer peticiones al Gobierno central, tales como que apruebe un permiso retribuido para los progenitores con hijos en cuarentena -como pidió el Parlamento de Galicia- y que extienda la medida gallega de gratuidad de escuela infantil a segundos hijos y sucesivos a los primeros hijos y en toda España.

También ante las reclamaciones de Galicia para gestionar el ingreso mínimo vital, como ha recordado la conselleira en el debate citando a Euskadi y Navarra, la viceportavoz del BNG, Olalla Rodil, le avanzó que traerán a la próxima sesión una iniciativa para reclamar la gestión de esta renta y le ha pedido el apoyo al grupo mayoritario al que pertenece.

MAPA DE RESIDENCIAS

En materia de residencias, Fabiola García avanzó también que la consellería ha publicado un mapa con la situación de las residencias en cada ayuntamiento de Galicia, en el que se puede ver una diferenciación de riesgo en un semáforo de colores. En caso de nivel de restricciones, se especifican por cada ayuntamiento al pulsar en el municipio de referencia -por ejemplo, una visita una vez a la semana y de una persona de referencia en el caso de ayuntamientos en rojo, como actualmente son Boborás, O Irixo, O Carballiño...-.

La conselleira ha destacado que la Xunta "actuó con prevención" al dotar de protocolos de actuación a todos los centros "antes" que ninguna comunidad, subrayó que "más del 90 por ciento de las residencias" en Galicia actualmente "están totalmente libres de coronavirus" y defendió el protocolo que "conjuga" las recepción de visitas y la "preservación" de la salud de las personas mayores.

LEY DEMOGRAFÍA Y APOYO FAMILIAS

Otro de los puntos clave de su departamento es la futura ley de impulso demográfico, que ya fue remitida al Parlamento de Galicia y que ahora deberá iniciar su tramitación, tras quedar pendiente a finales de la pasada legislatura.

Fabiola García destacó medidas como la gratuidad de escuela infantil a partir del segundo hijo, que, según las cifras aportadas, beneficia a 14.000 familias -de centros públicos de la Xunta, privados adheridos y municipales-. La futura ley, dijo, dotará de "ayudas económicas", opciones de conciliación, apoyo a la juventud y al envejecimiento activo y creará incentivos para el retorno de emigrantes.

La conselleira ha dicho, en su intervención, que hay que "venerar" a los mayores y con ellos se ha comprometido a que, mientras quieran seguir viviendo en sus casas, la Xunta pondrá los "recursos" necesarios para que no tengan que abandonar sus domicilios.

Además, se reforzarán los canales de comunicación y asesoramiento a la juventud y creará una plataforma digital de educación no formal para que la gente joven pueda acceder a cursos, talleres y congresos; y se profundizará en medidas ya en marcha como ayudas al carné de conducir y premios de talento joven.

En los próximos meses verán luz verde, además, normas para dar facilidades a las personas con discapacidad y familias: decreto de accesibilidad y el de concierto social, que agilizará la contratación de plazas de atención. En materia de infraestructuras, García ha comprometido el centro de día ocupacional Infanta Elena de Monforte, que contará con 25 plazas, y el CAPD de Ourense, supondrá otras 110 plazas públicas.

SITUACIÓN DE POBREZA

Los grupos de la oposición alertaron de la situación de "pobreza" de los gallegos que antes de la pandemia ya era superior al 24% y, en palabras de la diputada socialista Paloma Castro, "se va a extender más que nunca".

La diputada del PSdeG ha acusado a la Xunta de "recortes" en la Ley de Dependencia, al respecto de lo que la conselleira le replicó que el Estado solo aporta 1 de cada 4 euros en esta materia, con lo que supone "200 euros de menos" anuales. Frente a este dato, Paloma Castro advirtió de que Galicia aporta una medida de 126 euros por habitante, mientras que la media nacional es de 150.

La parlamentaria socialista también acusó a la Xunta de haber "estigmatizado" a la juventud al "culparlos de los últimos brotes" y ha pedido medios para ámbitos como los centros de menores. Su "gestión", acusó, es "administrativa, rutinaria sin visión de futuro y sin dar respuesta a las nuevas demandas de la sociedad gallega".

Mientras, la viceportavoz del BNG ha condicionado un apoyo al nuevo modelo de residencias si ello va "a corregir" el modelo anterior. "Si no, no lo vamos a apoyar", ha dicho, en una intervención en la que acusó a los populares de "propaganda" por no haber activado todavía las deducciones fiscales del IRPF a familias monoparentales, que se hizo por primera vez "en 2010".

También recriminó que "el bono cuidado extraordinario" no llegará el pago hasta finales de año y, eso, a las familias a las que alcance, después de que se anunciase que podría beneficiar a 36.000 y solo se registrasen 1.200 solicitudes. "La propaganda va por un lado, pero apretar el dedo (en las votaciones del Parlamento) y la realidad va por otro", ha acusado Rodil, a quien Pazos Couñago devolvió el símil para acusar al Bloque de no haber apoyado una medida de casas nido de la Xunta.

"No hay más ciego que el que no quiere ver", concluyó el diputado del PPdeG, quien ha recordado que recientemente se "pusieron unas urnas de cristal" un domingo en que los gallegos "evaluaron positivamente" las políticas de la Xunta. Así, entre otros datos, volvió a defender que Galicia tiene "20 puntos menos de mortalidad en sus residencias", algo que atribuyó a la gestión del Ejecutivo autonómico, ante el reproche de la diputada socialista por hablar de cifras: "son muertos".

En su último turno, Fabiola García reiteró la mano tendida para pactar con la oposición y apeló a "hacer una política social entre todos, la que se merece el pueblo gallego". "Ese es el reto de la legislatura", ha sentenciado.