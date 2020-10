Ariadna Cross, de 'GH', reaparece con el brazo tatuado totalmente de color negro

Ariadna Cross ha sorprendido a sus seguidores tras aparecer en Instagram con su brazo izquierdo completamente tatuado, lo que ha despertado algunas críticas, ya que la exconcursante de GH ha decidido cubrirlo de color negro.

Tras el revuelo que ha causado su nueva imagen, la hija de Fortu, exvocalista de Obús, ha expresado su opinión a través de una serie de stories. "Muchas personas me preguntáis que por qué lo hago o si tiene algún significado en especial...", ha avanzado.

"Simplemente es algo de estética. Yo busco un concepto estético que te puede gustar o no y no pasa nada", ha añadido la 'ex gran hermana', que ha recibido comentarios como "puedes limitarte a la hora de buscar trabajo", "te haces daño a ti misma" o "das una imagen poco higiénica".

Así, la también influencer, de 37 años, no ha dudado en responder: "Yo no estoy causando ningún mal a nadie y lo he hecho porque me da la gana. No entiendo que me diga que esto debería estar prohibido. El bullying en las redes sociales sí que debería estar prohibido".

"Puedo entender que una persona de edad avanzada tenga estos prejuicios, pero una persona joven… No sé qué tipo de educación están dando", zanjó Cross, quien no es la primera vez que se tatúa, tal y como se aprecia en sus publicaciones de Instagram, donde no oculta los tatuajes que cubren su cuerpo.