Cultura.- Un total de 60 concerts ompliran la tardor valenciana per a "gaudir de la música en viu" amb seguretat

La secretària autonòmica de Cultura i Esport, Raquel Tamarit, i la directora adjunta de Música i Cultura Popular de l'Institut Valencià de Cultura (IVC), Marga Landete, han presentat les programacions de música en viu organitzades per la Generalitat.

Són 60 concerts que, a partir d'aquest mes d'octubre, se succeiran per tot el territori valencià, corresponents a l'edició de tardor d''Oh! La cultura' i a la segona edició del circuit Sonora, que es nodreix dels finalistes i guanyadors dels Premis Carles Santos.

Raquel Tamarit ha explicat que "la música en viu és essencial i la programació demostra que és possible". "El sector musical valencià ens té i ens tindrà, en tot moment, del seu costat. D'una banda, als grups de música cal garantir-los actuacions i, per l'altra, les sales de música privades, a les quals els hem contractat els espais per a programar concerts", ha asseverat.

Marga Landete s'ha mostrat "molt satisfeta" per la confluència d'aquestes dos programacions: "Estem contentes d'haver aconseguit ajuntar dos cicles que en total sumen 60 concerts i que tindran lloc en moltes poblacions valencianes, concerts que, a més, suposen una espenta molt important per al sector de la música, tan tocat després de la crisi sanitària".

D'aquesta manera, 'Oh! La cultura' -el programa d'impuls del sector, dins del pla 'reaCtivem'- durà a terme des d'octubre fins a desembre una oferta de 32 concerts de grups valencians en 15 sales privades de tot el territori valencià. Les primeres cites del cicle són el dia 30 d'octubre, amb Ramonets en Paberse Club de Sedaví i La Trocamba Matanuska en la sala Rock City d'Almàssera.

Iran seguits el 31 d'octubre per Cactus i Maluks també en la sala Rock City i La Fúmiga en la sala The One de Sant Vicent del Raspeig.

La programació es concreta en la província de València en 22 concerts en 10 sales privades diferents. En la ciutat de València, hi haurà concerts en les sales Loco Club, 16 Toneladas, Matisse Club, La Salà, l'Espai Octubre i el Café Mercedes Jazz.

També s'han acollit el pla La Casa de la Mar, a Alboraia; Rock City, a Almàssera; Paberse Club, a Sedaví; i el Teatre del Raval, a Gandia. A Castelló, s'uneix el pub Terra, on tindran lloc dos concerts.

Pel que fa a Alacant, quatre sales privades oferiran huit concerts de la programació musical: Stereo i Babel Live Stage, a Alacant; la sala Euterpe, a Sant Joan d'Alacant; i la sala The One, a Sant Vicent del Raspeig.

Els grups valencians que participen del cicle de concerts d''Oh! La cultura' són Cactus, Maluks, Mafalda, La Trocamba Matanusca, La Fúmiga, Carles Dénia, Le Dancing Pepa Swing Band, Junior McKenzie, Badlands, Funkiwis, Limbothéque, Ramonets, El Tio la Careta, Amores Grup de Percussió, El Diluvi, Pupil·les, Amystis, Spanish Brass, Andreu Valor, Nuc, Ona Nua, Ainda Nao Street Band i Sierra Leona.

FINALISTES I GUANYADORS DE PREMIS CARLES SANTOS

Pel que fa al Circuit Sonora, seran 28 concerts de 41 artistes. Sonora, circuit de la música valenciana, va nàixer el 2019 amb la intenció de portar als finalistes i guanyadors dels Premis Carles Santos de la Música Valenciana a un cicle de concerts per tot el territori valencià. Enguany, s'allargarà des del 25 d'octubre fins al 13 de març del 2021.

El primer dels concerts del cicle és el 25 d'octubre a Xest amb una proposta familiar, el grup Canta Canalla, finalista dels Premis Carles Santos 2019. En aquesta segona edició, Sonora comptarà amb 28 concerts de 41 artistes en 28 localitats valencianes, totes integrades en el Circuit Cultural Valencià.

El circuit tindrà parada a Xest, Sueca, Ondara, Sollana, Monòver, Guardamar del Segura, Ontinyent, Gandia, Bellreguard, Manises, Benlloc, Alzira, Canals, Picanya, Villena, Dénia, Tavernes de la Valldigna, Elx, Almassora, Sagunt, Aielo de Malferit, Silla, Bocairent, Sant Mateu, Carcaixent, Vinaròs, Llíria i la Pobla de Vallbona.

Els artistes que participen en aquesta edició del cicle són Canta Canalla, Ales Cesarini & Payoh Soul Rebel, Jazzmatiks, Tesa, El Hombre Viento, Tórtel, Capricornio Uno, Mara Aranda, Verdcel, Valira, Insoma, Spanish Brass y Carles Dénia, Sole Giménez, Àngela Furquet, Mireia Vilar, Gem, Èlia Casanova y la Tendresa, Ramonets, La Pop, Rodamons, Viktorija Pilatovic, Andrés Belmonte, Mafalda, Prozak Soup, El Diluvi, La Trocamba Matanusca, Miquel Gil, Xavier de Bétera, Badlands, Ed Bloom, Aljub, Tardor, La Fúmiga, Fran Yera, Funkiwis, El Tio la Careta, Neus Ferri, Sis Veus, Xavi Sarrià i Feliu Ventura.