El Congreso congela el sueldo de los diputados tras una mañana de confusión y rifirrafes en la Cámara Baja

Los diputados cobrarán en 2021 lo mismo que hasta ahora. El Congreso (y también el Senado) ha decidido congelar la asignación que perciben sus señorías, que asciende a 3.041,2 euros mensuales para los diputados rasos sin contar con los complementos e indemnizaciones. Pero esta congelación se ha aprobado tras una mañana de confusión y acusaciones entre unos partidos y otros en la Cámara Baja.

Este martes estaba previsto que el Congreso aprobara su presupuesto para el año que viene, un documento que incluye entre sus partidas la destinada a los salarios de diputados y personal de la Cámara. Inicialmente, se contemplaba un aumento del sueldo del 0,9%, en línea con la subida de sueldo prevista para los funcionarios, un incremento del que se beneficiarían tanto los trabajadores como los parlamentarios, que ya se subieron el sueldo el pasado febrero.

No obstante, finalmente la subida solo será para los empleados del Congreso, aunque para llegar a ese final se produjo una importante confusión. La Mesa de la Cámara se reunió a primera hora de la mañana para aprobar el presupuesto, y en el proyecto presentado por la presidenta, Meritxell Batet, se incluía el incremento tanto para diputados como para trabajadores. Posteriormente, la Mesa se reunió de nuevo para aprobar la congelación del sueldo de los parlamentarios.

El problema es que, a la hora de explicar lo que ocurrió entre una reunión de la Mesa y otra, las versiones difieren. Fuentes próximas a Batet explican que en la primera reunión de la Mesa sí se votó y aprobó el presupuesto del Congreso, una votación que habría contado con los votos a favor de PSOE, Unidas Podemos y el PP. Tanto el PP como Vox coincidieron en que sí se votó en esa primera reunión el presupuesto, y aseguraron que PSOE y Unidas Podemos apoyaron la aprobación de estas cuentas que incluían la subida de sueldos para los diputados.

De hecho, Vox acusó en Twitter al PP de haberse sumado al apoyo a la subida de los sueldos de los diputados, algo que los populares niegan. No obstante, pese a que el PP rechazó verbalmente ese incremento salarial, sí que habría votado a favor de la aprobación del presupuesto completo, que lo incluía.

Finalizada la votación en el @Congreso_Es. @PSOE@PODEMOS y @populares votan a favor. Sólo @vox_es vota en contra por:

🔴 Subir los salarios de los Diputados un 0,9%

🔴 Incrementar en 2.000.000 euros los sobresueldos para Comisiones

Nos hemos quedado solos. Pero a vuestro lado. https://t.co/DuV4c2bjKr — Macarena Olona (@Macarena_Olona) October 20, 2020

Por el contrario, Unidas Podemos asegura que en esa primera reunión de la Mesa no se llegó a votar el presupuesto y únicamente se debatió el proyecto presentado por Batet. Los morados también afirman que expresaron en ese debate su oposición a la subida de los sueldos de los diputados, aunque Unidas Podemos no pudo votar en contra de la misma precisamente porque el presupuesto del Congreso se vota unitariamente y no punto por punto.

Sea como fuere, tras el revuelo generado y después de que el Senado congelara el sueldo de los senadores, la presidenta Batet convocó la segunda reunión de la Mesa en la que, ahí sí, se aprobó con los votos a favor de izquierda y derecha que la subida salarial del 0,9% sea para los trabajadores del Congreso pero no afecte a los diputados. PP y Vox aprovecharon para atribuirse la responsabilidad de esa paralización del aumento de los sueldos de sus señorías, si bien fuentes próximas a Batet la achacan a la necesidad de mantener el "consenso".