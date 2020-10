La Policia descobreix a Alacant una rebotiga on se celebraven timbes il·legals multitudinàries de pòquer

El local, que durant el dia funcionava com a botiga de formatgeria-vinoteca, tenia una porta oculta en una de les seues prestatgeries, que donava accés a una habitació contigua condicionada com una sala de festes nocturna, sense llicència d'obertura i sense respectar les normes sanitàries de la Covid-19.

Segons ha informat la Policia en un comunicat, en el registre, els policies van intervenir dotze embolcalls amb més de nou grams de cocaïna preparats per a la seua venda, a més d'un maletí amb altres onze grams, una bàscula de precisió i 420 euros. En l'actuació, els agents han detingut el propietari de l'establiment.

En el local, a la nit presumptament se servien begudes alcohòliques, s'organitzaven timbes de jocs d'atzar i es traficava amb substàncies estupefaents, sense respectar les preceptives restriccions d'aforament i distanciament social imposades per la pandèmia de la Covid-19.

La intervenció s'emmarca en els dispositius que la Policia Nacional realitza en la ciutat d'Alacant amb la finalitat de controlar les restriccions d'aforament, horari i l'ús de mascaretes. Els agents van tindre coneixement que en un local podrien estar reunint-se, de forma clandestina i fora de l'horari permès, un nombre important de persones.

Segons les informacions obtingudes, en ocasions les reunions superaven les 30 o 40 persones en unes timbes que suposadament s'organitzaven a través d'aplicacions de missatgeria instantània i utilitzant les xarxes socials.

Després d'analitzar eixa informació, el cap de setmana passat es va engegar el dispositiu policial especial i, passada la mitjanit, els agents van poder observar com diverses persones s'aproximaven al local, moment en el qual van ser interceptats, resultant ser un d'ells el propietari.

Després d'examinar de forma exhaustiva l'establiment, els agents van descobrir que una de les prestatgeries de la botia era en realitat una porta oculta que donava accés a una habitació contigua condicionada com una sala de festes, on segons va manifestar el propi amo se servia alcohol i s'organitzaven timbes de pòquer, segons la Policia.

Per tot açò, els agents van detindre el propietari de l'establiment com a presumpte autor d'un delicte de tràfic de drogues. Posteriorment es va sol·licitar la col·laboració de la Policia Local d'Alacant que es va personar en el lloc i van alçar un acta de sanció ja que el local no disposava de llicència d'obertura. El detingut va ser posat a la disposició del Jutjat d'Instrucció de Guàrdia d'Alacant.