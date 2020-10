La Generalitat sancionarà als qui van exhibir banderes franquistes el 12 d'octubre a Benimaclet

"Les vulneracions a la Llei de Memòria són punibles i seran sancionades", ha garantit la consellera, Rosa Pérez Garijo, en declaracions als mitjans després d'analitzar l'ús de simbologia preconstitucional en aquesta marxa amb la delegada de Govern central a la Comunitat Valenciana, Gloria Calero.

Delegació del Govern facilitarà tota la informació sobre els manifestants que van exhibir banderes franquistes i altres elements de simbologia nazi, la qual cosa suposa una clara vulneració de la llei valenciana de l'any 2017 de memòria democràtica i per a la convivència.

Quan tinga les identificacions, la Generalitat procedirà al compliment de la llei, sobre la base del procés que va iniciar l'endemà de la marxa. Hi ha sancions lleus, greus i molt greus, amb el que "cal veure fins a on poden arribar, però els tècnics diuen que sí és punible", ha remarcat la consellera.

Per la seua banda, la delegada ha defès que tire endavant la nova llei espanyola de memòria històrica perquè "qualsevol fet siga punible des de totes les administracions i no siga objecte d'interpretació per part de ningú". Encara que la normativa estatal actual no permet sancions per a aquests manifestants, ha remarcat que hi ha "escletxes" en les lleis autonòmiques com la valenciana.

DELEGADA DE GOVERN: "LA DEMOCRÀCIA NO EXCLOU NINGÚ"

Davant les crítiques per permetre la marxa d'ultradreta, la representant del Govern ha recordat que manifestar-se és un dret fonamental: "La democràcia ens empara a tots, no exclou ningú".

És més, ha puntualitzat que Delegació solament pot prohibir aquest tipus de marxes si hi ha un informe sanitari o de seguretat en contra. "La Policia es va assegurar que no hi haguera altercats majors, i al final no va haver-hi cap", ha recalcat, amb "més de 400 agents vetlant pel dret fonamental a manifestar-se".

Calero ha sostingut que aquests policies estaven "més pendents de la seguretat de tots que de les banderes que podien portar". Tant ella com la consellera han coincidit en la necessitat de formar als efectius de seguretat en memòria democràtica igual que es va fer en igualtat de gènere.