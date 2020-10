Pérez Calvo (Cs) pide a Lambán que impulse "un plan de choque" económico paralelo al nuevo Decreto

El Consejo de Gobierno de Aragón ha aprobado, este lunes, un Decreto Ley con nuevas medidas frente al coronavirus, con restricciones como la reducción de aforos en la hostelería y la limitación a seis del número de participantes en reuniones sociales, texto que Cs apoya "como todas las iniciativas que, dentro del amparo de la legalidad, el Gobierno de Aragón pueda aprobar para salvar vidas y empleos", ha dicho Pérez Calvo. Ha confiado en que el Decreto reciba el apoyo de las Cortes "lo antes posible", insistiendo en que las medidas son "dolorosamente necesarias".

El dirigente de Cs ha avisado de que "hay sectores económicos que van a sufrir un daño tremendo", en alusión expresa a la hostelería, y ha advertido de que su formación no admite "que en ese sector haya quien sufra daños irreparables" porque "nadie puede quedar atrás", incluyendo "el más pequeño de los bares que, por falta de músculo, pueda verse arrastrado".

Así, Pérez Calvo ha urgido a cuantificar el daño de las restricciones a la hostelería "y ver cómo echar un salvavidas y no una piedra al cuello", en alusión a la posible subida del IVA a algunos productos hosteleros por parte del Ejecutivo central. Ha recalcado que este plan de rescate no se debe activar "a posteriori, cuando evaluemos los daños, sino de forma paralela" para salvar empleos.

El dirigente de Cs ha mantenido una conversación con el presidente de HORECA, José Luis Izuel, a quien ha manifestado que Cs defenderá "con uñas y dientes" todas las medidas que salven empleos, y otra con Javier Lambán, quien -ha dicho- se ha mostrado "receptivo" a la propuesta del plan de choque, manifestando que el Ejecutivo regional está "sensibilizado" y que hay que ayudar al sector hostelero para que se mantenga a flote.

Ha lamentado que "a veces haya que hacer ingeniería jurídica" y ha afirmado que "no es de recibo que un presidente se vea obligado a buscar subterfugios legales a la desesperada" para implementar esas herramientas "porque el Gobierno de España se fue de las regiones y dijo 'ahí os quedáis, si me necesitáis estoy en Lanzarote".

El Gobierno de España "ha actuado cuando el problema lo tenía Madrid y la bronca se ha convertido en una trifulca política que no conduce a nada", ha dicho Pérez Calvo, añadiendo que "todo aquello que no sirva para salvar vidas y empleos ahora mismo está de más", de manera que "estamos en lo que estamos" y más adelante se dirimirá si hay alguna responsabilidad política.

Pérez Calvo ha expuesto también que "en España necesitamos ya un plan nacional de contingencia con criterios homogéneos aplicables en todas las comunidades", emplazando a "no perder más tiempo sobre metodologías porque la gente de la calle quiere soluciones", rechazando las "trincheras".

NAVIDADES

Asimismo, ha afirmado que "todos los virólogos coinciden en que muchos focos de contagio están en nuestras casas", por lo que ha recomendado "adquirir plena conciencia" para mantener siempre la distancia de seguridad "antes de que nos vengan con el palo a sancionarnos" y conseguir así "tener las mejores Navidades posibles".

Ha invitado a todos a "poner un semáforo verde en Navidad", considerando que "si hemos sido responsables probablemente tengamos una Navidad con luz en las calles y las persianas de los negocios subidas y podamos seguir disfrutando de un rato en un establecimiento de hostelería".

Así, ha avisado de que "cada minuto haciendo politiqueo barato" no solo "decepciona" a los ciudadanos, sino que hace perder "un tiempo precioso" porque "este huracán no es facha, no es progresista, no es rojo ni azul; no distingue clases sociales y va a por todos nosotros", lo que exige "unirnos, trabajar en la misma dirección y plantarle cara para salir adelante".

PRESUPUESTOS

En otro orden de cosas, Daniel Pérez Calvo ha comentado que "no hay ninguna novedad" respecto de los Presupuestos y que Cs mantiene su predisposición a sentarse a dialogar con el Gobierno de Lambán para formar parte de las negociaciones, planteando que si han sido capaces ponerse de acuerdo en la Mesa de la Reconstrucción deben ser capaces de hacerlo para elaborar "la memoria económica", los Presupuestos.

Se ha quejado de que Podemos rechace la participación de Ciudadanos en las negociaciones, como si fueran "la peste negra" y se ha sorprendido de que tampoco lo acepte el Partido Aragonés (PAR), a su juicio "porque cree que Cs puede ocupar parte de su espacio político".

"Tenemos la palabra de Lambán y, en ese sentido, a nosotros nos basta", ha continuado Pérez Calvo, quien en la próxima sesión plenaria de las Cortes, este viernes, preguntará al presidente autonómico si sigue tendiendo la mano a todas las fuerzas políticas para elaborar los Presupuestos de 2021. Se ha mostrado convencido de que "esa mano va a seguir tendida", por lo que ha pedido "a todos los que quieren echarnos de la partida que abandonen toda esperanza".

MOCIÓN DE VOX

Por último, el líder de Cs Aragón ha aludido a la moción de censura que Vox ha presentado en el Congreso de los Diputados contra el Gobierno de España. Al respecto, ha dicho que "si ahora el foco está puesto en salvar vidas y empleos, todo lo que sea buscar otro tipo de protagonismos, abrir otro tipo de debates, me parece una falta de respeto a los ciudadanos y no estamos para postureos". "No vamos a entrar en ese juego", ha zanjado.