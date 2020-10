El PP veu la interlocutòria del Suprem com "un colp al pancatalanisme del Botànic" i Compromís i PSPV defenen anar al TC

Així s'han expressat tots dos diputats en les rodes de premsa posteriors a la Junta de Síndics d'aquest dimarts. En termes similars als de Ferri s'ha expressat el síndic socialista, Manolo Mata, per a qui ha manifestat que "en una comunitat bilingüe, l'administració tindria dret a expressar-se en qualsevol de les dos llengües, i si un ciutadà vol parlar una llengua concreta, hauria de poder-ho fer". "Si el Suprem diu una altra cosa, que ho decidisca el Constitucional", ha agregat.

En termes similars s'ha expressat Ferri, en considerar de "sentit comú" que "administracions que utilitzen la mateixa llengua puguen comunicar-se en qualsevol d'elles". "El decret no deia una altra cosa que no siga açò, aquest és un pas més en allò que considerem que és necessari per a traure endavant una qüestió que per la via de la Constitució deuria estar garantit".

Mata també ha apuntat que el Consell està patint "algunes derrotes processals vinculades a la legislació estatal", i s'ha referit a la sentència coneguda la setmana passada sobre els concerts en Batxillerat, per la qual cosa ha instat a canviar aquesta qüestió que estableix la coneguda com a llei 'Wert' d'Educació.

PP: "NOU COLP"

Per part del PP, Bellver ha asseverat que "el Suprem els dona un nou colp, torna a fallar contra la Generalitat pel decret d'usos del valencià i, a més, els condemna al pagament de costes".

"Per a desgràcia de les seues polítiques pancatalanistes que pretenen que el català i el valencià siga el mateix, no hi ha dubte perquè el Suprem ha fallat en contra d'allò que demanen. Ni el català és oficial a la Comunitat Valenciana ni el valencià és oficial a Catalunya. És un colp importantíssim, el tribunal diu que el català i valencià són legalment llengües diferents en territoris diferents", ha afegit.

Bellver ha assenyalat que "els ha eixit fatal aquest atac directe". "No solament hem aconseguit parar un decret d'ús del valencià que era un atac al castellà, sinó que a més, hem aconseguit un pronunciament del tribunal sobre la no cooficialitat del valencià i català en les dos comunitats", ha assegurat.

Finalment ha afirmat que "el PPCV vol implantar el valencià, però no a costa d'atacar el castellà". "Ningú aconseguirà que des del PPCV deixem de combatre el sectarisme i les imposicions ideològiques d'aquest Botànic. Seguirem defenent la llibertat on calga", ha manifestat.