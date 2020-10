Coronavirus.- Igualtat investiga l'origen i l'expansió d'un brot en un centre de discapacitats psíquics de Carlet

Oltra ha donat a conéixer aquesta decisió després de participar en la presentació del programa 'Agermanament Valencià Comunitari' per a l'acolliment de persones refugiades, preguntada per aquest brot. "Estem investigant per què el brot s'ha expandit d'aquesta manera", ha afirmat la vicepresidenta, que ha destacat que, "afortunadament, la majoria -de contagiats- són asimptomàtics".

Així, la responsable autonòmica ha afirmat que "la salut dels residents, la qual cosa ens importa ara mateix, no revesteix gravetat" encara que ha insistit en la necessitat de "esbrinar què ha passat" i "quina part del protocol ha fallat perquè es contagien tantes persones residents i treballadores".

"Ara mateix el més important és la salut, tant dels residents com dels treballadors, i tallar l'expansió del virus", ha exposat Mónica Oltra, que ha assegurat que quan es tinguen els resultats d'eixa investigació es donaran a conéixer.

Després d'açò, ha agregat que en aquest centre de Carlet "es va aplicar tot el protocol de les resolucions de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i de la Conselleria de Sanitat Universal quant a restricció de visites i d'eixides quan Carlet estava en una situació epidemiològica que així ho aconsellava". No obstant açò, ha repetit la decisió de "veure per on ha entrat" la Covid-19 en la residència i saber "per què s'ha expandit d'aquesta manera".