Interceptat un enviament de cent quilos de marihuana d'Alacant a Lleida camuflada en caixes de flors

Com a conseqüència d'aquesta actuació, la Guàrdia Civil d'Alacant ha detingut dos homes i investiga altres dos, de 44, 60, 35 i un altre de 35 anys, com a presumptes autors d'un delicte de tràfic de drogues, pel cultiu i elaboració de marihuana, segons ha informat l'institut armat. En total, els agents han confiscat 98,700 quilos de marihuana.

Una patrulla de l'Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil de Villena (Alacant) va donar l'alt el passat mes d'agost a un vehicle en l'autovia A-31, a l'altura del terme municipal de Novelda, per haver comès una infracció a la Llei de Seguretat Vial.

Quan van procedir a verificar la càrrega que transportava, van descobrir diverses bosses i caixes del que pareixia ser marihuana, a pesar de tindre el rètol de 'flors fresques' en les etiquetes.

El conductor va al·legar que es tractava de cànem "per a finalitats industrials", però davant les seues "contradiccions" i sota la sospita que realment ocultava droga, es va decidir passar el cas a l'equip de Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Novelda.

Els agents van sol·licitar una anàlisi de laboratori els resultats del qual van confirmar que la substància era efectivament cànnabis, fins a un total de 98,700 quilos, amb un THC (el principal constituent psicoactiu) superior al permès. Immediatament, es va detindre al conductor del vehicle, un home de 44 anys, com a presumpte autor d'un delicte de tràfic de drogues.

L'operació va continuar per a aconseguir esbrinar l'origen de la marihuana, la qual cosa els va portar fins a un segon home, de 60 anys, presumptament dedicat al cultiu i a la venda de flors a l'engròs en la província d'Alacant, però també a la collita de cànnabis.

Després d'una nova detenció, pel mateix delicte que la primera, als agents els quedava per identificar als destinataris de l'enviament, una empresa de Lleida que rebia la marihuana processada, per encàrrec, camuflada dins de caixes de flors per mitjà del transport terrestre.

En aquest mes d'octubre s'ha donat per conclosa l'operació, amb la investigació de dos persones més a Lleida, tots dos de 35 anys, i que eren els socis de l'empresa a la qual anava dirigida la càrrega, per al que s'ha comptat amb la col·laboració de la Unitat Orgànica de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil de la ciutat.