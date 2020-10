Maje a un dels seus amants el dia de l'assassinat del seu marit: "Fem aquesta nit un 'amorcete'?"

Dos mesos abans també es va intercanviar diversos missatges per mitjà de Telegram amb un altre amant, al qui va manifestar la seua intenció d'acabar amb la vida de la víctima, Antonio: "Em satura, m'atabala, li odie (...) Em considera de la seua propietat, vull que es muira, no ho aguante (...) He pensat acabar amb la seua vida".

En el banc dels acusats, al costat de Maje, que s'enfronta a 22 anys de presó, tal com li reclama la Fiscalia, també s'assenta Salva, un amant seu i company de treball, presumpte autor material del crim. Per a ell el ministeri públic reclama 18 anys de presó.

El primer testimoni a comparéixer hui en el juí ha sigut Sergio, un agent urbà de Barcelona amb qui Maje va mantindre un problema un cap de setmana un mes després de la mort del seu marit. A ell li ha seguit José, amb qui va tindre una relació sentimental des de maig del 2017 fins al dia en què es va assabentar de la detenció de l'acusada.

José ha descrit la seua relació amb Maje, a qui va conéixer en una discoteca, com "normal". Desconeixia que estava casada fins que uns dies després del crim ella li va cridar i li'l va confessar, però li va advertir que li l'havia ocultat perquè li agradava i volia conéixer-li.

La nit del 15 d'agost la va passar amb ella i al matí tots dos se'n van anar a treballar. A les poques hores es va trobar el cos sense vida d'Antonio, enginyer, en el seu garatge de Patraix. Era el dia 16, quan suposadament Maje ja sabia que el seu espòs jaïa mort, va començar a intercanviar una sèrie de missatges per Telegram amb José, els quals s'han reproduït en el juí.

En ells, Maje li demanava que li acompanyara a comprar uns mobles per a la casa i seguidament li preguntava: "Fem aquesta nit un 'amorcete'?", a la qual cosa ell li va respondre: "Val, 'chochete'". I ella va seguir: "No em sigues 'mamoncete'".

Finalment no es van veure eixa nit perquè ella li va dir que havien arribat els seus oncles per sorpresa i anava a estar amb ells. A la nit li va manar un altre missatge ella en el qual li comentava que li dolia "el cap" perquè: "Porte molt de 'tute', xiquet", li va asseverar.

Als dies va ser quan Maje li va confessar que estava casada i que el seu marit havia mort. Li va explicar, segons ha manifestat el testimoni, que portava mesos sense tocar-se amb ell, que ni es veien, i que sobre la mort hi havia dos línies d'investigació obertes: la possibilitat que l'haguera assassinat un grup de gihadistes per a robar-li el cotxe o un home que també havia matat una altra persona en Peris y Valero, li va dir.

Després d'aquestes afirmacions José es va quedar "molt sorprés" però al final la va perdonar i van continuar amb la relació: "Sempre l'he vist molt afectuosa, tranquil·la, molt guapa. Vaig pensar que havia tingut la mala sort que havien assassinat el seu marit. Qui anava a pensar una altra cosa?", s'ha preguntat. Al poc de temps van donar un senyal per a comprar-se un pis i van concloure la relació amb els arrests.

José va prestar fins a dos declaracions davant la Policia i li va facilitar els missatges per Telegram intercanviats amb Maje. Quan anava a declarar per segona vegada, l'agent que li va cridar li va comentar que l'acusada havia mentit diverses vegades, tal com s'ha desprès de la conversa escoltada en la Sala a petició de l'advocat de Maje.

CÀNCER I DISCUSSIONS

A José li ha seguit Tomás, amb qui l'acusada va mantindre una relació des de maig del 2016 fins a octubre del 2017. Solament van conviure junts quatre dies, quan al juny del 2016 li va cridar ella per a demanar-li que li arreplegara perquè havia discutit amb el seu marit i li havia tirat de casa.

Tomás era plenament conscient de la relació amb Antonio i va passar amb Maje el cap de setmana anterior a les noces, al setembre del 2016. Després de l'enllaç es van seguir veient unes tres vegades per setmana i ella li va comentar que el seu marit tenia càncer i li va dir que havia de cuidar-li, que no li podia deixar a soles.

"Em deia que la relació no tenia sentit, que estava per estar. Que si haguera sigut per ella, no estaria amb ell. Em va dir que estava farta, que ho volia veure mort, que li estava maltractant psicològicament", ha narrat.

I seguidament s'ha reproduït en el juí una conversa que manté amb Maje al juny del 2017, dos mesos abans del crim, en la qual ella li va dir: "Em satura, m'atabala, li odie (...) Em considera de la seua propietat, vull que es muira, no ho aguante (...) Tant de bo es muira, li desitge un mal, he de respirar profund, ara mateix seria capaç de qualsevol cosa".

I prosseguia: "He volgut morir-me hui (...) Em maltracta carinyo, t'ho jure. Estic psicològicament destruïda. Açò ho va a pagar car (...) He pensat acabar amb la seua vida", a la qual cosa Tomás li va respondre: "Jo també però no vull que arruïnes la teua vida per una rata".

Maje li va comunicar a Tomás que Antonio havia mort i als dies li va tornar a cridar per a demanar-li que si li preguntava la Policia no diguera res del càncer i assenyalara que havien trencat la seua relació abans de les noces.

"EM DEIA QUE NO ERA FELIÇ"

Durant aquesta jornada també ha prestat declaració davant el jurat Rocío, la millor amiga de Maje, qui ha assenyalat que l'acusada li va comentar en diverses ocasions que Antonio la maltractava psicològicament i que es portava malament amb ella. "Em deia que volia separar-se, que no era feliç. Discutien per diners", ha postil·lat.

El dia del crim Maje li va dir que havien trobat el cadàver d'Antonio: "Les primeres setmanes estava afonada i ella deia que no ho anava a superar. Estava mal i em deia que no podia dormir. Després va canviar i va intentar refer la seua vida", ha dit. Ha afirmat que "mai" li va parlar de Salva.

Així mateix, ha declarat la germana de Maje i ha assenyalat que la relació d'ella amb la víctima era "normal". Ha explicat que va conéixer la "relliscada" de Maje amb Tomás abans de les noces i ha al·ludit a problemes entre famílies per temes econòmics.