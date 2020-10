Andrea Levy se burla del collar de una edil de Más Madrid: "Le deseo que no le haga daño cervical por lo grande que es"

La concejala de Cultura, Turismo y Deportes del Ayuntamiento de Madrid y portavoz del Grupo Municipal Popular, Andrea Levy, ha protagonizado este martes en la comisión de Cultura una intervención polémica después de haber realizado un comentario en tono de burla sobre la vestimenta de la concejala de Más Madrid Pilar Perea.

"Me gusta el collar de arte precolombino que lleva, solo le deseo que no le haga un daño cervical por lo grande que es", le a dicho Levy a Perea, de la que también ha asegurado que “su desconocimiento en esto de la gestión es tan grande que no sabe ni cómo van las licitaciones”.

Andrea Levy a nuestra concejala @pilarpereamor.



No es la primera vez que sufrimos sus espectáculos delirantes.



Presentamos una queja formal al Alcalde. pic.twitter.com/DtfowjSZu4 — Rita Maestre 🏠 #SaldremosEnComún (@Rita_Maestre) October 20, 2020

Ante tales circunstancias, el presidente de la comisión, el concejal Francisco Pérez Ramos, trató de pedir respeto por parte de la delegada. La respuesta de Levy tampoco fue afortunada: "¿El señor presidente de Más Madrid me va a decir cómo tengo que hacer mi intervención como delegada?". "Gracias por interrumpirme. ¿Qué quería que perdiera el hilo y que no pudiera continuar? Desearía que en el futuro no me cortara", concluyó.

Levy también se ha referido a la concejala socialista Mar Espinar con términos tales como “no puedo ocuparme de su frustración por no ser nada, ni nadie”, “debe ser que le gusto”, “no sabe lo que es hacer el trabajo de un servidor público” y “socialista machista”. Todas estas descalificaciones, además, acompañadas de injurias.

Más Madrid y el PSOE ya ha anunciado que presentará una queja formal ante el alcalde por el comportamiento de la delegada de Cultura. El Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, en su artículo 12, referido al comportamiento de los Concejales, indica lo siguiente: “Los concejales están obligados a observar la cortesía debida y a respetar las normas de orden y de funcionamiento de los órganos municipales…”.