El uso de vestuarios y el acceso de público a los campos de fútbol municipales estarán muy limitados

El edil ha mantenido el lunes una reunión informativa con los clubes de fútbol de la ciudad que utilizan las instalaciones municipales tanto para sus entrenamientos como para la disputa de sus partidos de competición oficial, en la que les ha trasladado los protocolos que se han establecido para el uso de las instalaciones, así como la necesidad de que se cumplan "porque no hacerlo supondrá que no se les permita utilizar esas instalaciones".

Pérez Manso ha aprovechado el encuentro con los clubes para resolver las dudas que vienen planteando sobre cuestiones como el acceso de público a las instalaciones.

Ha explicado que está permitido el acceso de público exclusivamente para la celebración de los partidos oficiales, donde se deberá respetar la normativa vigente, permitiéndose el paso de espectadores hasta cubrir el aforo habilitado.

En todo caso, dicho aforo se establecerá cuando existan gradas, con el fin de facilitar la señalización y separación adecuada, ya que los espectadores deberán permanecer sentados en la localidad asignada y controlados en todo momento por el personal de los clubes. En ningún caso se permitirá el acceso a público sin localidad o que tenga que estar de pie.

En cuanto al uso de los vestuarios, Pérez Manso ha puntualizado que de momento no está permitido salvo para que los jugadores depositen sus objetos personales antes de la actividad y los recojan al finalizar la misma.

Las categorías superiores (juveniles de división de honor y fútbol regional) los podrán utilizar siempre que cumplan con todos los protocolos sanitarios para el uso de sus instalaciones.

Algo que no se contempla para el resto de categorías inferiores porque "la cantidad de niños que se pueden llegar a juntar, a veces tres equipos en un vestuario, hacen totalmente inviable cualquier protocolo. No es la situación deseable pero dadas las circunstancias no podemos correr riesgos", ha dicho.

Los clubes han recibido antes de la reunión un resumen general del Plan de Contingencia para la prevención del COVID-19, así como el documento de compromiso de cumplimiento de dicha normativa, que deberán remitir con los datos del responsable del club o entidad, firmado y sellado al correo electrónico de instalaciones deportivas del Instituto Municipal de Deportes (IMD).