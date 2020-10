Oltra sobre la violació a una menor a la Safor: "Som una societat malalta. Cal sanar-la mitjançant l'educació"

Així, ha instat a treballar per a sanar-la "mitjançant l'educació" i ha reiterat que "els xiquets i xiquetes i adolescents no poden educar-se en la pornografia". En aquesta línia, ha subratllat que el porno "no es pot traslladar a la vida real" com no es fa amb les pel·lícules d'acció. "Un no va a tirs pel carrer traslladant les pel·lícules d'acció", ha apuntat.

Oltra s'ha pronunciat d'aquesta manera després de participar en la presentació del programa 'Agermanament Valencià Comunitari' per a l'acolliment de persones refugiades, preguntada per aquesta agressió sexual i per la detenció de tres joves, un d'ells menor d'edat, com a presumptes autors.

La responsable autonòmica ha expressat la "condemna més absoluta" a aquest tipus de fets i ha ressaltat que a la Comunitat Valenciana s'han conegut tres agressions similars "en molt poc de temps", per la qual cosa ha manifestat que "hi ha un problema seriós".

Referent a açò, Mónica Oltra ha comentat que "hi ha un problema seriós d'actitud cap a les dones". "Quan s'agredeix a les dones sexualment o físicament o se'ls mata som una societat malalta. Açò cal sanar-ho mitjançant l'educació", ha exposat, alhora que ha indicat que "els nostres xiquets i xiquetes i adolescents no poden educar-se en el porno, en la pornografia".

La consellera ha asseverat que "cal començar a educar" i ha plantejat que "tota la part de l'educació afectiu sexual" ha de començar a treballar-se "des d'edats molt primerenques" perquè els menors i joves "aprenguen que igual que en una pel·lícula de vaquers els tirs són de mentida, la pornografia és ficció i no és la realitat".