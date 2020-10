María Pombo confiesa su obsesión por ser perfecta: "Debería estar adelgazando y tener menos celulitis"

Los cánones de belleza son, en ocasiones, una tortura a la que, sí o sí, intentamos llegar por todos los medios. La última en sumarse al estrés por alcanzar estos parámetros, en ocasiones, imposibles ha sido María Pombo.

Hace apenas dos meses que la influencer anunció que sería madre de su primer hijo y, aunque ya contaba con varios haters, desde entonces se han multiplicado. El estrés provocado por las críticas y su reciente diagnóstico de esclerosis múltiple ha supuesto que María Pombo se encuentre en un periodo de ansiedad.

Lo positivo de la nueva situación que la influencer se ve obligada a enfrentar es que su enorme visibilidad en las redes sociales, en especial en Instagram, hace posible que pueda verbalizar su problema y servir de referente a otras personas que pasan por lo mismo que ella.

Antes de ser madre, Pombo ha concedido una entrevista a Seven, un podcast presentado por Xavi Martínez en el que los invitados deben enfrentarse a los siete pecados capitales. En lo que se refiere a la gula, el presentador ha explicado que "a veces la asociamos a esos días en los que volvemos a casa a las tres de la mañana y arrasamos con todo".

Sin embargo, la influencer ha querido ir un poco más allá para abordar esos momentos en los que "una se mira al espejo y sufre por no verse como marcan los cánones de belleza que nos ha impuesto la sociedad".

"Hay veces en las que me pillo pensando, aunque no debería: 'Ay, debería estar adelgazando, o debería tener menos celulitis'. No he sufrido, pero sí que es verdad que nos rodeamos de gente casi perfecta, y aunque ellos te digan que tienen sus defectos (yo intento hacerlo ver en mi Instagram), quieras o no es algo en lo que piensas porque estás 24/7 viéndolo, ya no solo en el móvil, en todos sitios", ha comentado María Pombo.

Además, la joven ha querido abrir un debate para desmitificar todo lo que se considera normativo y plantear, así, problemas serios que provocan la "tiranía de estar siempre perfectas".