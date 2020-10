Beamonte (PP) exige al Gobierno de Aragón medidas económicas "complementarias" al nuevo Decreto ley

Beamonte ha reaccionado así al acuerdo alcanzado este lunes por el Consejo de Gobierno de Aragón por el que se aprueba un nuevo Decreto Ley de medidas para evitar la propagación de la COVID-19, que incluye restricciones de aforos y del número máximo de participantes en reuniones sociales, que es de seis. El Decreto Ley está ya vigente y el Pleno de las Cortes de Aragón votará su convalidación en la próxima sesión plenaria, este jueves y viernes, o en noviembre.

"No podemos restringir o paralizar la actividad económica y no poner en marcha los mecanismos de ayuda" porque "se nos va a desmoronar el tejido productivo y entonces hablaremos de otras cosas", ha dicho en rueda de prensa.

"No vemos las medidas complementarias por ningún lado", ni sanitarias ni económicas, ha lamentado Beamonte, quien ha preguntado en qué consiste el plan de refuerzo de la Atención Primaria y ha alertado de que "las afecciones económicas cada vez son mayores, la destrucción de empleo está siendo gravísima" y, además, "cada vez que un aragonés pierde empleo o un negocio se cierra la emergencia social aumenta" y "no vale decir que las cosas se están poniendo feas".

Para Beamonte, "la obligación del Gobierno es trabajar en el ámbito sanitario y en el económico" en estos "tiempos complicados". Ha dicho que "no se pueden hacer anuncios que generen incertidumbre e inseguridad, como se ha estado haciendo, con anuncios a medias que después no se han concretado" porque "eso perjudica al conjunto de la sociedad".

También ha dicho que "no es normal que tengamos 17 maneras de actuar", tantas como comunidades autónomas, preguntándose "si cabe en cabeza alguna que las medidas no sean las mismas cuando la inmensa mayoría de la sociedad estamos en alerta máxima", lo que ha atribuido a "una falta de responsabilidad" del Gobierno de España, considerando que "la sociedad está actuando con madurez, no el Gobierno de España".

Sobre la convalidación del nuevo Decreto Ley del Gobierno de Aragón, ha dicho que están estudiándolo para conocer si se invaden competencias o se conculcan derechos fundamentales, puntualizando que los populares "nunca" pondrán en duda las decisiones que se basen en criterios científicos y recomendaciones de expertos, siempre que se ejecuten conforme a las garantías legales porque "España es un país serio y debe transmitir seguridad jurídica".

Beamonte ha recordado que Aragón presenta una incidencia de 509 casos de COVID-19 acumulados por cada 100.000 habitantes, un 17,7 por ciento de positividad en las pruebas PCR y un 38,34 por ciento de ocupación de camas UCI, rebasando los criterios del Ministerio de Sanidad para calificar la situación de "extrema gravedad".

Para el dirigente del PP, "es un deber irrenunciable de la Administración" regional tener en cuenta, además, otros criterios, como los rastreos de casos, que ha emplazado a incrementar, y el control de las personas que están en aislamiento por haber dado un resultado positivo, "no solo del transporte público, los bares y los colegios".

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

En otro orden de cosas, el presidente del PP Aragón ha dicho que la moción de censura presentada por Vox al Gobierno de España y que se tramitará en el Congreso de los Diputados no tiene "ningún viso de salir adelante", añadiendo que "estamos en otras cosas mucho más importantes en estos momentos, en esta tragedia sanitaria y económica".