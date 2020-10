Rufián cree que la moción de censura de Vox será "el estreno de Torrente 6" y que llevará al Congreso a un debate "salvaje"

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, cree que la moción de censura de Vox que se empieza a debatir este miércoles es como "el estreno de Torrente 6" y opina que llevará al Congreso a un debate "brutal" y "salvaje" donde "veremos cosas que no se han visto en el parlamento español, cosa que es mucho decir".

Rufián cree que "lo mejor habría sido no hablar, que nadie participara y que se quedaran Garriga y Abascal hablando solos", pero "si no lo compran el PSOE y Podemos no tiene sentido, y no lo compran". "Creo que lo mejor era hacerles el vacío, incluso el gobierno, y no hubo manera", ha admitido.