Sanidad de Cantabria "busca otras opciones" antes de recurrir a médicos sin título

20M EP

El consejero de Sanidad del Gobierno de Cantabria, Miguel Rodríguez, ha afirmado hoy que "entiende" la protesta de los médicos residentes antes el real decreto que flexibiliza la contratación de médicos que no tienen terminada la especialidad, algo que en Cantabria "no se ha hecho todavía". "Estamos intentando buscar otras opciones antes de recurrir a esa, lo que no quiere decir que en un futuro no tengamos que recurrir a ella", ha precisado.