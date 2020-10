Endesa culmina la instalación de contadores inteligentes en Baleares

En una nota de prensa, la eléctrica ha informado este martes de que quedan pendientes de ser sustituidos 780 contadores que tienen la obligación legal de renovar el contador y que por motivos diversos, como no poder acceder a las viviendas para cambiar el contador, aún no han podido ser sustituidos.

A finales de año, aquellos suministros domésticos en los que no se logre sustituir el contador, al no poder adecuarse a la legislación vigente, no podrán continuar en servicio.

Por otro lado, el 94,7% de contadores de los suministros de potencias de entre 15 kW y 50kW ya tienen operativa la telegestión. Se espera que este año se pueda terminar el proceso de sustitución, salvo en los casos que no se pueda llevar a cabo por problemas de accesibilidad.

Según Endesa, la sustitución de los contadores es "un proceso clave" para el desarrollo de las redes inteligentes y para adaptarse a las necesidades derivadas de los nuevos usos y servicios eléctricos que la empresa implanta, desde la promoción del vehículo eléctrico en las aplicaciones domóticas , pasando por la integración de la generación distribuida.

El plan de telegestión de Endesa implica también la instalación de concentradores en los centros de transformación que recogen los datos de los contadores y los remiten a la distribuidora.

Endesa ya ha instalado el 100% de los concentradores de la red de distribución de las Islas Baleares, lo que permite su integración en el sistema y que el cliente se beneficie desde el primer momento de las ventajas que ofrece el nuevo dispositivo.

Entre las ventajas cabe destacar que el cliente puede hacer modificaciones en las características de su contrato, como cambios en la potencia contratada, altas o bajas, sin la necesidad de que un operario se traslade a su domicilio y en menos de 24 horas en la mayoría de los casos.

También permite la reducción de los tiempos de interrupción del suministro en caso de averías, ya que el contador de telegestión permite localizar el origen de la avería de forma más rápida que los antiguos contadores convencionales.

Además, los contadores inteligentes facilitan la lectura horaria del consumo, con lo que se eliminan las estimaciones en la factura y se da al cliente información detallada para que pueda aumentar su eficiencia energética y optar por los contratos que mejor se adapten a su perfil de consumo y conseguir así mayores ventajas.

