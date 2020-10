Turisme.- Pisos turístics denuncien que quasi la mitat es queden fora del Bo Viatge Comunitat Valenciana

Aquest bo pretén incentivar els viatges i la demanda de servicis turístics a la Comunitat, incloent la pernoctació, pels propis residents valencians. AVAEC aplaudeix aquesta iniciativa "com qualsevol que tinga com a fi contribuir a la recuperació del sector turístic, un dels més greument colpejats en la crisi".

No obstant açò, expressa en un comunicat el seu absolut rebuig a la discriminació que pateixen les vivendes d'ús turístic gestionades per persones físiques i jurídiques que no són empreses gestores, a les quals "deixa fora aquest decret malgrat representar més de 35.000 vivendes, el 44% del total".

El decret disposa que es podran adherir al programa els titulars d'establiments d'allotjaments inscrits en el registre de turisme de la Comunitat Valenciana, en les modalitats: establiments hotelers, blocs i conjunts d'apartaments turístics, càmpings, cases rurals, albergs i empreses gestores de vivendes d'ús turístic.

Al seu juí, açò suposa que el 'Bo Viatge' estableix una limitació discriminatòria perquè exigeix que els establiments que desitgen adherir-se estiguen inscrits com a empreses gestores, malgrat que la normativa de 2009 del Consell sobre vivendes turístiques "solament requereix la inscripció en el registre a les persones jurídiques o físiques l'activitat professional de les quals, principal o no, consistisca en la cessió a títol onerós de l'ús i gaudi d'almenys cinc vivendes turístiques".

AVAEC denuncia així que el programa d'ajudes deixa fora bona part dels pisos turístics, en establir l'obligació d'estar inscrit en el registre com a empresa gestora, "mesura que resulta discriminatòria, infringeix el principi d'igualtat i aprofundeix més, si cap, en el deteriorament del sector".

Per tot açò, insta el Consell a modificar el decret i evitar el desgreuge, a més d'insistir en la necessitat d'obrir vies de diàleg per part de les administracions públiques amb el sector del lloguer vacacional, raó per que va sol·licitar formalment la seua incorporació en el Consell Valencià de Turisme de la Generalitat i en el Consell Municipal de Turisme de l'Ajuntament de València.