Extremadura no cumple ningún criterio para su confinamiento total pero no lo descarta si fuera necesario

Así, seguirá adoptando, como viene haciendo hasta el momento, medidas "preventivas" para "no tener que llegar" a una situación de confinamiento total de la región, siguiendo el criterio defendido por epidemiólogos "de prestigio" que "vienen a decir que es mejor tomar decisiones cortas en el tiempo, contundentes, y sobre zonas concretas, que ir otra vez a una fase de confinamiento", algo que "no lo dicen por la economía" sino "por la salud mental de las personas, porque durante el confinamiento se sufre".

De este modo lo ha señalado en rueda de prensa este martes en Mérida el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta, José María Vergeles, quien ha afirmado que "en este momento no se da ningún criterio para el cierre perimetral de la comunidad autónoma", porque Extremadura no supera en la incidencia acumulada en la región los 500 casos de Covid-19 por 100.000 habitantes, ni llega al 20 por ciento de positividad en las PCR en toda la comunidad autónoma, ni cumple tampoco con el criterio de ocupación de UCI en general en la región.

"Por lo tanto, en este momento ésa (el confinamiento de toda Extremadura como comunidad) no es la medida a tomar. Situación distinta, lamentablemente tiene la comunidad autónoma de Navarra, que cumple varios criterios como decía ayer su presidenta, y por tanto ha tenido que tomar medidas de un aislamiento perimetral de toda la comunidad autónoma", ha dicho Vergeles a preguntas de los medios sobre si la situación navarra puede llegar a alcanzarse en Extremadura.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Así, ha incidido en que la Junta de Extremadura está adoptando decisiones "con un carácter preventivo" para "no llegar" a la situación del confinamiento perimetral de toda la comunidad autónoma; y en este sentido ha recordado las últimas declaraciones de epidemiólogos "de prestigio" que "vienen a decir que es mejor tomar decisiones cortas en el tiempo, contundentes, y sobre zonas concretas, que ir otra vez a una fase de confinamiento", algo que según ha apuntado "no lo dicen por la economía" sino "por la salud mental de las personas, porque durante el confinamiento se sufre".

"Por lo tanto, creo que en el equilibrio en este momento tiene que jugar primero que no se cumple ninguno de los criterios para el aislamiento perimetral de esta comunidad autónoma, y en segundo lugar que mientras sea posible adoptar medidas preventivas de estas características, adoptaremos medidas preventivas de estas características para no tener que llegar a esa situación (de confinamiento perimetral de toda Extremadura)", ha dicho Vergeles, quien en todo caso ha añadido que "si aún así se llega, que no dude la ciudadanía extremeña" que la Junta tendrá que adoptar dicha medida "lógicamente".