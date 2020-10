El cierre de Logroño "puede estar más cerca" con un 1% de positivos entre 6.600 pruebas del cribado

Como ha dicho, con 6.669 pruebas realizadas en el cribado masivo a los ciudadanos de Logroño que se están llevando a cabo desde el pasado viernes, los resultados arrojan un total de 67 positivos, "un 1 por ciento, que es una tasa elevada" que ha dicho ver "con preocupación".

Ahora mismo, de acuerdo con las últimas cifras dadas esta mañana desde el Gobierno regional, Logroño ha aumentado en 68 personas sus casos activos por coronavirus hasta situarse en 688 en las últimas 24 horas. De este modo, el último dato de incidencia en la capital riojana se situaba ayer en los 541 casos, con 24 personas ingresadas en la UCI del Hospital San Pedro.

A preguntas de los medios de comunicación, Hermoso de Mendoza ha apuntado que "de lo que se trata es de proteger a la gente o a la ciudad"; ha hecho referencia a las medidas "muy estrictas" adoptadas por "comunidades vecinas", como ha sido el caso de Navarra; y ha incidido en la "respuesta magnífica" de los logroñeses al cribado "pese a las colas y las esperas, y más, siendo algo voluntario".

"Si se da el cierre, estamos en permanente contacto y colaboración con el Gobierno de La Rioja, para ir tomando las medidas que se tengan que cumplir. El objetivo, como no nos cansamos de repetir, es que las UCIs y los hospitales no se llenen y que el sistema sanitario no colapse", ha apuntado el primer edil logroñés.

En este sentido, ha insistido en que el confinamiento de la capital riojana "puede estar más cerca, puede darse ese escenario, y, si se da, no me cabe duda de que la ciudadanía de Logroño responderá, como lo ha hecho siempre, con comportamientos que permitirán ir salvando la situación tan complicada".

Se ha referido Hermoso de Mendoza a los comportamientos registrados este pasado fin de semana, en el que los cuerpos policiales tuvieron que desalojar un bar con 95 personas o una fiesta en un merendero, entre otros casos.

"Entiendo que haya algunos colectivos que no perciban que el riesgo es tan acusado, pero solo hay que acercarse a lo datos, con UCIs llenas y con gente más joven cada vez, y con los datos de contagios creciendo", ha advertido el alcalde.

Por eso, ha señalado que "cuando se ven comportamientos no solidarios o irresponsables, hay que detectarlos y sancionarlos", y, una vez más, ha llamado "a la prudencia y la responsabilidad" de todos, "porque tenemos que convencernos de que somos una comunidad, con comportamientos que permiten no solo protegernos a nosotros mismos, sino a todos".

Así, ha apelado al respecto a las medidas habituales "es decir, la mascarilla, el lavado de manos, la distancia social, no juntarnos en eventos multitudinarios, hacer una socialización prudente, para poder transitar por el otoño y el invierno". "Son medidas esenciales, eso también es cultura, educación y aprendizaje", ha dicho.

"Cuando la transmisión comunitaria se corte, los datos podrán mejorar. No es plato de gusto de nadie, pero no se pueden ver determinadas escenas", ha finalizado Hermoso de Mendoza, quien ha apuntado, por último, que medidas como el cierre de la hostelería "vendrán marcadas por las medidas generales publicadas en el BOE y en las que tiene competencias la Comunidad Autónoma para su aplicación".