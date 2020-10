Les Corts trien els diputats que impulsaran la reforma del reglament 15 anys després

Els sis grups de Les Corts han designat els diputats que participaran en la ponència de la reforma del reglament del parlament valencià, vigent des de desembre del 2006.

Es tracta de la vicepresidenta primera de la cambra, Mª José Salvador, pel PSPV, Mª José Catalá pel PP, Nathalie Torres per Compromís, Patricia García per Cs, Llanos Massó per Vox i Patricia García per Unides Podem.

Els suplents són Pedro Ruiz pel grup socialista, Jorge Bellver pels 'populars', Jesús Pla per Compromís, Vicente Fernández per Cs, José María Llanos per Vox i Cristina Cabedo per UP, informa Les Corts.

La setmana passada, la comissió de reglament va acordar en la seua primera reunió de la X legislatura l'elaboració d'una proposta articulada de reforma del reglament del parlament valencià, sobre la base de les propostes dels grups. L'objectiu és que la ponència estiga finalitzada abans de juny del 2021.

El grup de treball inclourà totes les observacions que facen els lletrats per a millorar el text, modificar els aspectes que puguen induir a error o contradicció o que ja s'hagen articulat mitjançant les resolucions de presidència o els acords unànimes.

"El treball que comença ara pot ser important per a actualitzar, 15 anys després, les normes per les quals ens regim en el parlament valencià", va ressaltar el president de Les Corts, Enric Morera.