José Javier Munárriz: "En los clásicos está todo lo que vino después, en lo literario y en lo ético"

Después de El camino del hierro: José Javier Munárriz vuelve a la novela histórica con Memorias de Troya, editada por Fanes.

¿Por qué Troya?

Por mi formación clásica, siempre he sido un hombre de letras y me apasionan los periodos grecolatino y medieval. Y Troya es uno de los mitos universales de la conciencia colectiva.

Su libro desmonta episodios básicos de La Ilíada, pero es también un homenaje. ¿Qué debemos a los grandes clásicos de la Antigüedad?

Muchas cosas, pero dos sobre todas ellas: el concepto de la épica con mayúsculas y una visión de la vida y de la muerte más primigenia, más auténtica y más en contacto con Ia naturaleza.

Argon, el protagonista, escribe en papiros traídos de Egipto. Irene Vallejo, ha recreado en su libro El infinito en un junco, el nacimiento de los libros. ¿Cree que este interés por los clásicos va a pervivir?

Ojalá, porque en ellos está el fundamento de cuanto vino después, no solo desde el punto de vista literario sino también desde el punto de vista ético; pero me temo que con los planes de estudio desarrollados desde hace año, ese interés no solo no se fomente, sino que vaya desapareciendo. Será una pérdida irremediable para todos.

El protagonista, ¿es una contrafigura de los héroes de La Ilíada?

Mi intención era crear un personaje realista, alejado de los tópicos héroes de una sola pieza y semidioses que pueblan la Ilíada y el resto de los poemas heroicos; un personaje más humano y que de paso ‘humanizase’ a los demás personajes, que al fin y al cabo eran hombres que vivieron la época en que les tocó nacer.

Dice: Cualquier hombre sensato debería saber que en cualquier episodio de la Historia hay más barro, sangre y vileza que épica, gloria y dolor. ¿Hemos cambiado algo?

Los sentimientos profundos del alma humana, como la soberbia, la codicia, la envidia, el deseo carnal y también hay que incluir la caridad y el sacrificio por los demás permanecen incólumes, solo han cambiado los ropajes y las apariencias con que se disfrazan.

"El sexo y la violencia son las dos pulsiones más primarias de la humanidad; hasta la Biblia nos lo demuestra"

Las peripecias eróticas de Argon. ¿Son el contrapunto a tanta sangre?

No exactamente, forman parte del modo de vida de la época y de la forma en que entiende la vida el protagonista. No obstante, creo que estaremos de acuerdo en que el sexo y la violencia son las dos pulsiones más primarias de la humanidad; hasta la Biblia nos lo demuestra con Adán y Eva y Caín y Abel.

Describe con minuciosidad las vestimentas, la vida cotidiana, las batallas, ¿cómo prepara sus novelas?

Una vez pergeñado el esquema fundamental de una novela, hay que descender a la preparación de esos que pueden parecer pequeños detalles pero son fundamentales a la hora de dar credibilidad. Yo sigo acudiendo al método tradicional, los libros rigurosos: de historia, de arqueología, museísticos...

La defensa de la verdad frente al relato con que arranca la novela , ¿qué relación tiene con el fenómeno de la posverdad?

Si la posverdad se define como "la distorsión deliberada de la realidad para manipular creencias y emociones a fin de conseguir influir en la opinión pública y en las actitudes sociales", podría decirse que ha existido siempre; de hecho, todas las leyendas (el arca de Noé, el caballo de Troya, Excalibur) podrían serlo. Pero no creo que la comparación pueda ir más allá de lo semántico. Al fin y al cabo, los mitos y las leyendas han venido alimentando y enriqueciendo el espíritu humano, mientras que lo que se entiende hoy por posverdad no es sino un eufemismo de mentira.

"Los seres humanos seguimos sin comprender que no somos los dueños de la naturaleza ni podemos manejarla a nuestro antojo"

¿Le inspiraría la pandemia para uno de sus libros?

Lo que me trae a la cabeza la actual pandemia es la tesis de Toynbee sobre la repetición cíclica de la historia, no solo de las pandemias sino de los cambios sociales posteriores. Creo que la actual situación demuestra que los seres humanos seguimos sin comprender que no somos los dueños de la naturaleza ni podemos manejarla a nuestro antojo.

¿Cuál es su próximo proyecto?

Tengo ya pergeñada otra novela histórica, que se desarrolla bajo el reinado de Augusto, el primer gran emperador; y espero llevarla a buen puerto.