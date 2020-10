Marta Sánchez se sincera sobre su papel en casa: "Soy muy blanda como madre"

Marta Sánchez tiene un proyecto en mente para cuando acabe la pandemia. recorrer España bajo el título A solas con Marta. Pero lo cierto es que la cantante es que la cantante se considera a sí misma muy diferente en la casa a cómo se muestra en los escenarios.

Y sobre esa otra faceta de Marta Sánchez en la intimidad del hogar ha hablado en una entrevista con la revista Lecturas, en la que ha repasado no solo su amor por el empresario canario Fernando León (al que le saca nueve años de diferencia) y, sobre todo, su papel de madre.

Porque si hay un tema que ablanda el corazón de la artista de 54 años ese es su hija adolescente, Paula, que tiene 16 años y que es fruto de la relación que mantuvo con Jesús Cabanas. Ya insinuó sobre ella que aunque "es buena", también es rebelde y por ello "no le gusta estudiar".

La madrileña recientemente hablaba orgullosa sobre su hija durante una de las campañas de prevención e investigación que se realizan cada año en torno al Día Mundial contra el Cáncer de Mama. "Es una niña que se va a defender siempre en todo lo que haga, porque tiene mucho carácter y mucho amor propio para triunfar. Siempre le he dicho, que en lo que haga intente no ser una más. Que siempre sea una persona que destaque", afirmaba antes de reconocer que le haría especial ilusión si también se convierte en cantante: "Mi hija canta muy bien y tiene una creatividad increíble. Me gustaría que siguiera mis pasos".

Sin embargo, los pensamientos de Marta Sánchez quizá sean un poco volátiles porque apenas unos días después de aquellas declaraciones, en la mencionada entrevista, ha comentado completamente lo opuesto y sin matices: "No me gustaría que mi hija fuese mi heredera en el pop. Yo no quiero que mi hija sea una copia de mí para nada".

La artista detrás de canciones como Desesperada bromeó al ser cuestionada precisamente por haber dicho lo contrario pocos días antes y agregó entre risas: "Si se dedicara a la música, me gustaría ver algo diferente, que para eso ya me veo yo a mí misma y me aburro conmigo misma. ¡Qué horror! ¡Qué pereza!".

Lo más curioso, sin embargo, era saber cómo es Marta Sánchez en la intimidad: "Soy muy blanda como madre. Me produce mucho dolor imponerme ante Paula porque quiero que sea feliz. Cuando la reprimo, aunque lo hago por su bien, lo paso mal porque se disgusta y no me gusta verla triste".

Por eso, porque verla sonreír es lo más importante para ella, la artista sabe perfectamente cuáles son los valores que quiere que su hija haga gala algún día: "Sobre todo que sea una niña con principios, educada, respetuosa, generosa, humilde, honrada. Para mí, una prioridad en la vida es ser honrado".

Y, además, para Marta Sánchez, que recientemente confesó que había pasado el coronavirus, es importante tener objetivos en la vida. "Que sea también ambiciosa en el sentido de destacar en lo que haga. Aunque no sea la número uno, que no haga las cosas de forma mediocre", ha finalizado.