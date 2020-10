Puig tracta d'atraure a Cs al pressupost postCovid

El Govern valencià, i més concretament el seu president, Ximo Puig, està intentant atraure a Ciutadans cap al vot afirmatiu als pressupostos de la Generalitat per a 2021, els primers que es dissenyaran després de l'impacte de la crisi sanitària i econòmica del coronavirus.

El cap del Consell, va rebre ahir en el Palau al líder de la formació taronja, Toni Cantó, qui li va plantejar les seues principals exigències per a donar suport als comptes: contractar 8.000 sanitaris i incorporar 5.000 places a l'any en residències de majors, una auditoria externa de l'administració pública, una inversió de 200 milions per a autònoms i una injecció de 50 milions a l'Agència Valenciana de la Innovació, a més de demanar-li no pujar impostos. En opinió de Cantó, han de ser uns comptes “de la reconstrucció”.

A més, va defensar la trobada perquè “la societat valenciana i la societat espanyola volen acords i no baralles” i va demanar voluntat per a arribar a “acords reals”. Des de Presidència consideren que “hi ha coincidència en moltes mesures i, en tot cas, ara caldrà aterrar eixes propostes i projectes”.

Per això, sostenen que “enguany, immersos en l'emergència sanitària i socioeconòmica, com més suport conciten els pressupostos de la Generalitat, més potent serà la resposta de les institucions i major confiança i seguretat es traslladarà als ciutadans”. La negociació oberta per Puig amb Cs ha alçat uns certs recels en els seus socis de Govern, Compromís i Unides Podem, encara que públicament conviden a Cantó a sumar-se a les polítiques del Botànic.

El síndic de Compromís, Fran Ferri, va dir ahir que la seua coalició “mirarà les propostes, però no qui les fa” durant la negociació dels pressupostos, i va afegir que si són “bones” les inclouran i parlaran perquè siguen aprovades. La portaveu d’Unides Podem en Les Corts, Naiara Davó, va manifestar que el full de ruta del Pacte del Botànic “és clara” i que, si Ciutadans vol sumar-se, “serà benvingut”.