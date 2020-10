La UPV reobri les seues aules després de la polèmica festa en el Galileo

El campus de Vera de la Universitat Politècnica de València (UPV) va reprendre ahir l'activitat presencial “amb total normalitat” i “sense incidències”, després de dues setmanes de classes només per internet degut a un brot de Covid-19 originat en una festa no autoritzada en el terrat del col·legi major privat Galileo Galilei.

Segons van informar fonts de la institució acadèmica, la universitat va funcionar “amb total normalitat” i sense cap incidència durant la jornada, encara que les activitats esportives segueixen suspeses. Els seus prop de 25.000 alumnes van reprendre les classes com estava previst a l'inici del curs, amb una fórmula mixta per al primer quadrimestre que combina presencialitat, sobretot per a les classes pràctiques, i docència virtual.

Després de la festa en el Galileo Galilei, van donar positiu en Covid19 més de 130 estudiants allí allotjats, alumnes de diverses universitats públiques i privades de la província de València, la qual cosa va portar a Sanitat a ordenar el seu confinament en eixes instal·lacions i a suspendre les pràctiques dels estudiants de Ciències de la Salut.

La Universitat Politècnica de València, en el campus de Vera de la qual es troba aquest col·legi major, encara que en una parcel·la privada, va decidir suspendre les classes després de donar positiu alguns alumnes amb l'objectiu de contindre el possible contagi a l'entorn del campus.

Des que el passat diumenge 4 d'octubre, i d'acord amb les autoritats sanitàries, es decidira que la docència en aquest campus passara a la modalitat en línia i es restringiren totes les activitats presencials dels estudiants, les classes realitzades de manera telemàtica s'han desenvolupat “amb total normalitat”, segons les mateixes fonts.

Per part seua, el citat col·legi major s'ha declarat “lliure de Covid” després d'haver donat negatiu per aquesta malaltia les últimes persones que quedaven contagiades després del brot, segons van confirmar fonts de la direcció del Galileo Galilei. Després de la detecció del brot, els estudiants residents en el col·legi major han sigut revisats diàriament per l'equip mèdic del centre, format per quatre facultatius, i s'han realitzat diverses analítiques a tots els interns.

Mentrestant, el 99,4% dels grups d'alumnes dels centres educatius de la Comunitat Valenciana han acabat sense incidències per coronavirus la sisena setmana del curs, del 13 al 17 d'octubre, dels quasi 47.000 grups que tenen els col·legis i els instituts valencians sostinguts amb fons públics.

Per tant, dels 1.845 centres educatius que conformen el sistema educatiu valencià, han finalitzat la sisena setmana del curs sense cap aula, parcial o totalment confinada, el 88,8% i s'han desconfinat 169 grups de 110 centres, que tornen a les aules de manera presencial.

Aquestes dades s'extrauen de la determinació de grups nous confinats durant la sisena setmana de curs, grups que romanen parcial o totalment confinats de setmanes anteriors i grups que ja s'han desconfinat, segons van informar ahir des de la Conselleria d'Educació.

En la sisena setmana de curs escolar, s'ha determinat el confinament de 136 grups de 93 centres educatius, s'han desconfinat 169 grups de 110 i romanen confinats, d'altres setmanes, 171 grups de 113 centres educatius.

Per tant, el total de grups confinats, totalment o parcialment, a la finalització de la sisena setmana de curs ha sigut de 307 grups de 206 centres educatius. Per segona setmana consecutiva, els desconfinaments de grups superen als confinaments.

També d'altres universitats

A la Universitat de València (UV) i en la CEU Cardenal Herrera també van tornar ahir a les classes presencials els grups que romanien amb docència online. Es tracta de quatre grups de tres titulacions de Farmàcia i Economia de la UV i de dues de Medicina i Veterinària del CEU.