Actores, actrices y cantantes que murieron jóvenes

Heath Andrew Ledger (Perth, 4 de abril de 1979 — Manhattan, Nueva York, 22 de enero de 2008) fue un actor australiano de cine y televisión. Después de realizar papeles menores en películas y en programas de televisión durante la década de 1990, Ledger se mudó a los Estados Unidos en 1998 para continuar con su carrera. Sus trabajos más notables incluyen a las películas 10 Things I Hate About You (1999), The Patriot (2000), Monster's Ball (2001), A Knight's Tale (2001), Brokeback Mountain (2005), y The Dark Knight (2008).[1] [2] Además de desempeñarse como actor, produjo y dirigió videos musicales y aspiró a ser director de cine.[3] [4]