Diana arrasa en 'Idol kids' tras atreverse con 'El fantasma de la ópera'

Este lunes, Telecinco emitió una nueva edición de Idol Kids. En un programa en el que predominaron el flamenco y las sevillanas, una niña se distinguió, entre otras cosas, por hacer una elección muy distinta: Think of me, una complicada canción que forma parte del icónico musical El fantasma de la ópera, adaptación de la novela homónima escrita por Gastón Leroux.

Y es que, la pequeña confesó, nada más subir al escenario, que le gustaría ser escritora y cantante pero, más concretamente, intérprete de musicales. En cuanto empezó a cantar, incluso la exigente Edurne exclamó "wow", mientras que, desde bambalinas, Jesús Vázquez tanteaba para averiguar el nombre de la obra teatral y comentó que la actuación de la niña estaba siendo "bárbara".

Con tan solo 11 años, la catalana consiguió dejar sin palabras al jurado. "Me he quedado muerta, de verdad. ¿Qué se le dice ahora? Sería muy fuerte no darle el ticket... yo lo tengo muy claro, no sé qué decir, no voy a hacer ningún comentario. Después de oírte, no sé si coger, irme a mi casa y acostarme o qué hacer", comenzó Isabel Pantoja.

Por su parte, Edurne, más técnica, comentó: "Has escogido una canción muy complicada para la edad que tienes. Posees mucho, mucho potencial". En la misma línea, Carlos Jean destacó su valentía por escoger una canción tan difícil, y lo destacable que era que solo hubiera alguna nimia imprecisión en su adaptación.

Finalmente, esos halagos se materializaron en un pleno del jurado y un 90% del apoyo del público, por lo que podremos disfrutar de la voz soprano de Diana en las siguientes fases del concurso.