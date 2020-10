Dani Martín, en 'El hormiguero': "Los Ronaldos han sido los Rolling Stones españoles"

Dani Martín fue el encargado de inaugurar una de las semanas más musicales que se recuerdan en El hormiguero con tres de los cuatro invitados relacionados con esa industria (el martes recibirá a Alaska y Mario Vaquerizo, y el jueves a Vanesa Martín).

"Estoy como emocionado porque desde antes de marzo no estaba en un plató de televisión, ni con esta adrenalina. Me parece bonito que podamos estar hoy aquí", señaló nada más sentarse en la mesa con Pablo Motos. Y añadió que "tenía el ego por los suelos, esta autoestima, cuando la has tenido tan cerca, la echas de menos".

El cantante presentó su nuevo disco, Lo que me dé la gana: "Me ha costado cuatro años y mi madre me decía que para que he necesitado tanto tiempo para solo treinta y ocho minutos de álbum", afirmó el exvocalista de El canto del loco.

"He estado mucho tiempo trabajando con diferentes canciones y queríamos hacer que la gente fuera a una tienda comprar un disco, que es algo complicado. Decidimos hacer algo diferentee incluir un cuaderno con ilustraciones, un diario de a bordo con todos mis escritos, donde muestro mis inseguridades, postales que son diferentes en cada disco, el CD... Y un preservativo", comentó Martín.

Sobre este último regalo, Motos comentó que "hay gente que no ha ligado nunca...", dejándole caer a su invitado el éxito que siempre ha tenido con las mujeres: "A mí muchas calabazas no me han dado, pero algunas sí. Hay que aceptarlo, hacer autocrítica y aprender en la vida".

"Hay muchas chicas guapas en la vida que me han dicho que no", añadió Martín. El presentador reconoció que era horrible que te dijeran la frase "te prefiero como amigo", y el cantante admitió que "a mí también me han dicho la mierda esa".

El disco cuenta con colaboraciones de varios cantantes muy conocidos (Alejandro Sanz, Camilo, Juanes...), pero hubo una colaboración que quiso destacar, y fue la de Coque Malla, el cantante de Los Ronaldos, grupo fetiche de Martín: "Siempre, desde pequeño, ha sido súper inspirador, han sido los Rolling Stones españoles. Es como mi voz de la conciencia en una de las canciones".

El presentador también quiso comentar la portada del disco y su nombre, a lo que Martín explicó que "lo que representan la peineta y el título es haberme dado el permiso de juntarme con todos los estilos que me han gustado desde pequeño. Me he traído todo en un viaje emocional, me he quitado corsés que no me dejaban avanzar en la vida".

"¿Pero siempre has hecho lo que te ha dado la gana o, por el contrario, te has regido por lo que le han dicho?", preguntó Motos. Martín le contestó que "llevo toda mi vida haciendo lo que me da la gana, pero siempre he sido un poco cabroncete y daba un poco a aquellos que se estaban inventando la historia".

Y añadió que "he estado mucho tiempo intentando seducir a aquellos que sabía que no les gustaba, pero lo he dejado. Por lo menos en mi cabeza lo tengo así y creo que es la mayor mierda de la vida porque, además, abandonas a la gente a la que quieres".