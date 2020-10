Los impuestos y la regulación de los alquileres atascan el pacto de Presupuestos entre PSOE y Podemos

La negociación entre PSOE y Unidas Podemos para elaborar un borrador de Presupuestos Generales del Estado está enquistada. Pasado el ecuador de octubre, las formaciones que componen el Gobierno de coalición aún no han puesto fecha para presentar un acuerdo que, posteriormente, tendrán que negociar con otros partidos para tratar de conseguir sacar las cuentas adelante. Y dos de los principales motivos de disenso entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias son la regulación de precios de los alquileres y la subida impositiva a las rentas altas.

Las diferencias en lo relativo a los arrendamientos son las que más claramente se han dejado ver en los últimos días. El pasado viernes, Iglesias se reunió con varios colectivos que piden limitar el precio de los alquileres en las ciudades y zonas donde ha subido más en los últimos años, y el vicepresidente segundo del Gobierno les prometió pelear en el Consejo de Ministros que esta regulación se aprobara junto a los Presupuestos.

No obstante, no todo el Ejecutivo cree que sea el momento de poner en marcha una limitación de precios para los arrendamientos. El contenido de la medida no se pone en duda, y de hecho el acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos establece que durante la legislatura se aprobará la regulación de los precios de los alquileres. Pero varios ministros socialistas de peso, como la titular de Economía, Nadia Calviño, apuestan por dejar la medida para más adelante, cuando la situación económica esté más calmada.

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que cuenta con las competencias en materia de Vivienda, se mostraba próximo a Calviño este mismo lunes. "Poner freno en algunos alquileres desmesurados" es un "compromiso" del Gobierno de coalición "que tenemos que cumplir", pero "la cuestión es cuándo lo vamos a cumplir", admitía Ábalos. Y explicó que, "en la situación actual de pandemia, el mercado no se está comportando de un modo normal, y por tanto sería importante tener un análisis más adecuado sobre el comportamiento del mercado para saber exactamente" qué efectos tendría limitar los precios.

No obstante, Unidas Podemos quiere que la regulación de precios -más bien, proporcionar a las comunidades y ayuntamientos herramientas para que los limiten, que es lo que recoge el acuerdo de coalición- se apruebe "ya". Así lo apuntan fuentes moradas, que argumentan que es "urgente" hacer frente a este asunto en un momento de desplome de los ingresos de muchos inquilinos. "Y facilita la aprobación de los Presupuestos por parte de los socios de la investidura, sobre todo de los catalanes, ya que la ley daría cobertura legal a la aprobada en Cataluña y que está ahora mismo recurrida", señalan además.

Subir el IRPF por encima de los 200.000 euros

El otro gran asunto que está retrasando la rúbrica del borrador de Presupuestos -el documento que luego tendrá que llevarse al Congreso para negociarlo con otros grupos- es la reforma fiscal. PSOE y Unidas Podemos también pactaron en su acuerdo de coalición subir durante la legislatura el IRPF a las rentas por encima de los 130.000 euros anuales, y dejaron abierta la posibilidad de "estudiar" reformas en la fiscalidad de las grandes fortunas.

Pero fuentes moradas critican la tibieza de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en lo relativo a esta cuestión. "Queremos una subida de impuestos directos a las rentas altas", sostienen estas fuentes. La propuesta de Unidas Podemos, no obstante, es algo más modesta que lo acordado el pasado enero. "En el caso del IRPF, apostamos por una subida a partir de los 200.000 euros para rentas del capital y rentas del trabajo", que debería verse complementada por "una subida a los grandes patrimonios", exponen.

Unidas Podemos también apuesta en la negociación por elevar el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), un indicador que sirve como referencia para la concesión de diferentes ayudas sociales. Cuanto más elevado esté este indicador, más personas podrán acceder a ciertas ayudas vinculadas a este índice, como es el caso de las moratorias hipotecarias aprobadas durante la pandemia.