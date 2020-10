Simón, tras el mal dato de contagios del fin de semana: "No hay intención de extender el estado de alarma en Madrid"

El coronavirus no da tregua y este fin de semana en España no ha sido una excepción. Mientras los casos diarios y la incidencia acumulada no deja de ascender en Europa, el Ministerio de Sanidad ha registrado en los últimos tres días 37.889 nuevos contagios. Sin embargo, la Comunidad de Madrid parece que ha conseguido reducir paulatinamente su incidencia acumulada, lo que permitirá que termine el estado de alarma que comenzó hace algo más de una semana.

"No hay intención de extender el decreto de alarma, con lo que entiendo que el confinamiento perimetral terminará", ha asegurado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, en su rueda de prensa bisemanal para informar sobre la situación epidemiológica del país.

En esta línea, ha explicado que Madrid tiene actualmente una incidencia acumulada en los últimos 14 días de 439 casos por 100.000 habitantes, que sigue siendo "muy alta", por lo que no cabe "relajarse". Así, ha considerado que finalizarán las restricciones para entrar y salir de los municipios confinados, mientras que otras medidas se mantendrán.

En cuanto a las medidas aplicables en las comunidades que tienen unos datos más preocupantes -como Navarra, que presenta una incidencia acumulada de más de 900 casos por 100.000 habitantes-, Simón ha admitido que "en la mesa están siempre todas las medidas", incluido un posible retorno a la fase 0.

"La opción de la fase 0 siempre está. Esperemos que no tengamos que llegar", ha deseado, aunque ha reconocido que en algunos lugares de España hay "una transmisión muy alta".

Objetivo: "No llegar a un nuevo confinamiento"

Ante los cerca de 38.000 nuevos contagios notificados desde el viernes, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha recalcado que "el objetivo es no tener que llegar a un nuevo confinamiento".

Esa es la finalidad, ha insistido, de la reforma del Plan de respuesta temprana que ha elaborado el Gobierno y que discutirá con las comunidades en el Consejo Interterritorial de Salud del viernes. El borrador incluye opciones de actuación para una reacción "proporcional a distintos niveles de alerta", que tengan en cuenta las características específicas de cada territorio.

Frente al mal dato de contagios, el epidemiólogo ha alertado también de que el incremento de casos de la última semana es "mayor de lo que se esperaba" y podría indicar que el país está abandonando esa "tendencia estable con ondulaciones" en la que se hallaba para pasar a una fase ascendente en el número de positivos diarios.

"Seguimos en esa tendencia estable con ciertas ondulaciones, pero los datos nos hacen dudar de si se podrá mantener en los próximos días o si podría estar subiendo", ha advertido.

"La gente está cerca del agotamiento"

En este sentido, ha afirmado que estabilizar la situación "está en manos de todos", mediante la aplicación de las medidas de protección, como la higiene de manos, la distancia social, el uso de la mascarilla y reducir la actividad social. Con esto, ha insistido, se podrá "evitar aplicar medidas que tengan un impacto social mucho mayor".

"Ya estamos muy cansados. La gente está cerca del agotamiento, pero la aplicación individual de las medidas puede evitar que lleguen otra más drásticas", ha recalcado. Y ha incidido en que, con la llegada del periodo invernal y la consiguiente transmisión de los virus respiratorios, estas actitudes responsables son más importantes que nunca.