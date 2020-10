La Junta estudia aplicar en el "cordón" de Sevilla y en Jaén capital las mismas restricciones que en Granada

"No me temblará la mano para tomar medidas absolutas, aunque sean drásticas. Lo mismo que he cerrado Granada, cierro Jaén o Sevilla, que no quepa duda". Así de tajante se manifestó este lunes el consejero de Salud y Familias de la Junta, Jesús Aguirre, respecto a la posible imposición de nuevas medidas restrictivas en otros puntos de Andalucía, donde cuatro municipios ya han sido confinados perimetralmente –Casariche, Almodóvar del Río, Linares y Écija– y en otro dos, la capital nazarí y Sierra de Yeguas, se han establecido restricciones horarias y de aforo en la hostelería, sin limitaciones en la movilidad.

Fue la viceconsejera del ramo, Catalina García, quien fue más allá y anunció que el Gobierno andaluz está estudiando desde la tarde de este lunes, cuando se ha reunido el Comité de Alerta Regional, la posibilidad de adoptar las mismas medidas que se han tomado para Granada en Jaén capital y en el "cordón" de Sevilla, por lo que no afectaría inicialmente a la capital hispalense, sino a las grandes ciudades de "alrededor".

García quiso dejar claro que la Junta irá "tomando medidas de manera proporcional", inicialmente las mismas que en la capital nazarí: cierre a las 22.00 horas de bares y comercios y aforo máximo al 50%; reuniones en estos espacios con un límite de seis personas, las mismas permitidas para hacer deporte conjunto en el exterior; y parques, jardines y áreas infantiles cerradas. Aunque, en caso de que estas medidas "no mejoren la situación" será necesario "ir a la restricción de movimientos", pero "siempre en primera instancia vamos a empezar a tomar las medidas que se han tomado en Granada", insistió la viceconsejera.

Aguirre, por su parte, explicó que lo que "interesa" a las autoridades sanitarias "es disminuir la movilidad", ya que "cuanto mayor" es esta, "mayor es el contagio". Y concluyó: "Como mejor está uno es en su casa". Y es que "estamos en una segunda ola cuya evolución no sabemos cuál es", reconoció el consejero andaluz de Salud, quien aludió a la existencia de "estudios prospectivos intensos que no nos dan tranquilidad ninguna".

Llamamiento a los jóvenes

Cabe recordar que las nuevas medidas restrictivas en la ciudad de Granada entraron en vigor a las 8.00 horas del pasado sábado, y la Junta espera "tener resultados" en el plazo de "una semana". Su alcalde, Luis Salvador (Cs), destacó este lunes el "comportamiento mayoritariamente ejemplar" que han tenido los granadinos en estas primeras jornadas de restricciones, reconociendo además al sector de la hostelería y del comercio, que "no solo han adoptado" lo que se les ha pedido, sino que "se han ofrecido a ayudar en todo lo que sea necesario". El regidor hizo también hincapié en la importancia de la responsabilidad individual y, aunque insistió en no querer criminalizar a los jóvenes, "la solución está en ellos", aseguró.

Los cierto es que, aunque el número de denuncias este pasado fin de semana ha disminuido respecto a las semanas anteriores, la Policía Local de Granada ha tenido que seguir actuando fundamentalmente en fiestas organizadas en domicilios privados, tal y como manifestó la propia viceconsejera. Al hilo, García recordó que este tipo de actuaciones "nos perjudica absolutamente a todos". Y explicó que aunque las personas que pasan la Covid-19 de forma asintomática no requieren ingreso hospitalario, "nos estamos encontrando con personas jóvenes y de mediana edad" que están sufriendo "secuelas posteriores" al cabo de un mes, cuando presentan "sintomatología grave a nivel respiratorio, del sistema cardíaco y a nivel circulatorio".

Por tanto, concluyó la viceconsejera, "todos debemos ser muy responsables, porque podemos tener secuelas que nos acompañen toda la vida, independientemente de la edad. Hasta ahora no lo sabíamos, pero ahora ya sí lo sabemos".

Nuevos cribados

Finalizados ya los últimos cribados masivos de test de antígenos en siete nuevos municipios de Andalucía, el consejero de Salud, Jesús Aguirre, anunció este lunes que la Junta va a desarrollar también este tipo de pruebas masivas en Jaén capital, donde la incidencia "ha subido de forma importante" hasta los 477 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

Igualmente, Salud va a proponer "testeos" en los municipios sevillanos de Estepa y Pedrera y en Cuevas de San Marcos (Málaga).