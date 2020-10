La hostelería de Sevilla pide al Ayuntamiento mano dura contra los establecimientos incumplidores

Pese a los esfuerzos y al despliegue que cada fin de semana lleva a cabo la Policía Local por diferentes barrios de Sevilla, los botellones en plena calle, las fiestas privadas en domicilios y los incumplimientos por parte de algunos negocios de las medidas de higiene establecidas frente a la Covid-19 siguen estando a la orden del día. No en vano, este pasado fin de semana los agentes interpusieron más de 600 denuncias –256 por no llevar puesta la mascarilla–, precintaron cinco locales, desalojaron otro más y denunciaron a, al menos, cinco bares de la capital. Medidas que la patronal hostelera apoya para que no terminen pagando justos por pecadores.

Así lo expuso estelunes el presidente de la Asociación de Hosteleros de Sevilla, Antonio Luque, que ha pedido al Ayuntamiento el precinto de todos los locales que incumplan la normativa en cuanto a hora de cierre, instalación de veladores o medidas de higiene sanitaria, para que "no se vea perjudicado el sector en su conjunto y las autoridades no provoquen un cierre masivo" o se tengan que imponer nuevas medidas restrictivas, como ya ha sucedido en otras ciudades, ya que esto supondría en Sevilla "la ruina económica para el sector".

De hecho, Luque, que también es vicepresidente de Horeca Andalucía, aseguró que hasta ahora se barajaba que el cese de actividad de estos negocios podría rondar el 15 ó 20%, pero ahora consideran que "se va a duplicar". Por ello, y aunque desde la propia asociación aseguran haber realizado "numerosos" llamamientos al sector para que cumplan con las normas establecidas, ahora brindan "una vez más" su colaboración al Ayuntamiento para actuar "contra los negocios incumplidores y para precintar" todos aquellos que se salten las normas.

"Estamos aguantando y somos un sector que vamos a luchar siempre, está prohibido rendirse, pero cuando la soga la tienes en el cuello y no puedes respirar, más no se puede hacer", lamentó Luque, que incidió en que el sector "es parte de la solución y no el problema", ya que "la gente está más segura en los bares que en sus casas".

El representante de los hosteleros criticó también que hace "más de un mes" que no se sientan a abordar la problemática con la Junta, por lo que pidió "diálogo y consenso" para "intentar poner una solución al ocio nocturno, porque la gente quiere poder salir a divertirse" y "el cierre no es una solución, porque además los rebrotes siguen aumentando".

Luque concluyó recordando que "los pagos, al final, hay que hacerlos y los créditos hay que devolverlos". Y todo ello en una situación que "se está alargando", ya que inicialmente el sector miraba con esperanza la celebración de la Semana Santa de 2021 que, cada vez, parece más lejana.

En otras ciudades

Málaga. La ciudad inició este lunes la segunda fase de un proyecto piloto que consiste en hacer 400 test de antígenos a empleados del sector hotelero y hostelero para relanzar a ambos sectores.

Lanjarón. Casi todos los negocios hosteleros y hoteleros de este pueblo granadino permanecerán cerrados esta semana de forma "voluntaria" tras el incremento de casos en la provincia.

El Carpio. Los bares de esta localidad cordobesa adscritos a la Asociación de Comerciantes y Empresarios cerrarán todos los días a las 17.00 horas hasta este jueves, como medida para intentar frenar los contagios.