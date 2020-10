El puente de noviembre, en vilo: ¿habrá otro estado de alarma en Madrid? ¿puede decretarse sin pasar por el Congreso?

La ciudad de Madrid y otro ocho grandes municipios de la comunidad están sometidos a un confinamiento perimetral impuesto por el Gobierno central a través del estado de alarma decretado el pasado 9 de octubre. Una norma que, si nada lo impide, dejará de ser efectiva el próximo sábado 14 de octubre y devolverá a los territorios afectados a una situación de incertidumbre sobre lo que estará permitido y lo que no, de nuevo, con un puente (el de Todos los Santos) en el horizonte.

Tanto la Comunidad de Madrid como el Gobierno central ultiman en estos momentos sus estrategias para evitar que las restricciones decaigan el sábado sin una alternativa, con la posibilidad de que Sánchez aplique un nuevo estado de alarma por decreto como último recurso.

¿Puede el Gobierno decretar un nuevo estado de alarma sin pasar por el Congreso?

Si el Ejecutivo decide no convalidar en el Congreso esta semana el decreto de estado de alarma para obtener una prórroga -algo que tanto el Gobierno como la Comunidad de Madrid han descartado por el momento- y no logra un acuerdo con la Comunidad, podría optar, como último recurso, por publicar un nuevo decreto con las mismas o distintas restricciones amparándose en la situación epidemiológica de la comunidad. Para ello, tendría que convocar un Consejo de Ministros Extraordinario como ya hiciera el 9 de octubre para decretar el actual.

¿Es un nuevo estado de alarma algo probable?

En principio, parece la última opción si fracasan las negociaciones para alcanzar un acuerdo por otras vías o si, como ocurrió anteriormente, Sanidad volviera a emitir una orden ministerial con restricciones de obligado cumplimiento, la comunidad la llevara a los tribunales y estos decidieran anularla.

Sin embargo, desde el PP ya hay voces que no descartan un nuevo decreto. La portavoz del grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, afirmó el viernes pasado que "cualquier cosa" es posible y que al no poder prorrogar el decreto quizás "puedan tener la tentación de volverlo a acordar".

"Si lo han acordado sin criterios epidemiológicos que lo avalen, ¿por qué no lo van a hacer (otra vez)?", planteó Gamarra en una entrevista concedida a la agencia de noticias Servimedia el pasado viernes.

Simón: "Espero que no necesitemos confinamientos, pero podría ser"

"No hay intención de extender el decreto de alarma y, por lo tanto, entiendo que si no se extiende el confinamiento perimetral se terminará", expresó el lunes Fernando Simón, director del Ccaes.

"No creo que haya ahora mismo nadie en España que no entienda que la movilidad entre comunidades con diferente experiencia de transmisión es un riesgo y, por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando vamos de unas zonas a otras", advirtió el epidemiólogo, en relación a los desplazamientos que pudieran producirse por el puente. No obstante, Simón no descartó un confinamiento. "Espero que no necesitemos tener confinamientos, pero podría ser. Tenemos que ver cómo evoluciona".

¿Qué alternativas plantea el gobierno de Ayuso?

PP y Ciudadanos, que gobiernan en coalición la comunidad, están divididos sobre cómo enfocar las medidas. La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, se mostró el domingo partidaria de mantener "las medidas sensatas que estábamos aplicando en la Comunidad de Madrid" que "se demuestra que estaban funcionando", es decir, al confinamiento por barrios anterior a la declaración de la alarma y que aún rige en zonas de municipios de menos de 100.000 habitantes como Colmenar Viejo, Arganda del Rey, Coslada, Collado Villalba, Humanes, Villa del Prado o San Sebastián de los Reyes.

Ciudadanos, por el contrario, es más partidario de aplicar restricciones más duras. El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, indicó el viernes pasado que "seguramente" tendrán que tomar "medidas más duras y restrictivas" y señaló que "habrá que aprobar" una orden para cuando decaiga el estado de alarma.

Si la vía de Ayuso prosperase, los madrileños que vivieran en barrios o municipio sin restricciones sí podrían desplazarse a otras regiones en el próximo puente.

¿Y el de Sánchez?

Por su parte, el Gobierno central confía en que la Comunidad de Madrid dé cobertura jurídica a las medidas contempladas en el estado de alarma, que incluyen la prohibición de salir y entrar a los municipios afectados (Madrid capital, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Madrid, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz).

"Queremos que sea la Comunidad de Madrid la que dote de soporte jurídico necesario para que estas medidas de prevención se puedan llevar a cabo", ha expresado este lunes el ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

Además, el Gobierno está trabajando en un borrador que recoge diferentes indicadores y umbrales de los mismos para aprobar restricciones sin necesidad de recurrir al estado de alarma y que llevará este miércoles al Consejo Interterritorial de Sanidad.

Si finalmente las medidas que propone el Gobierno estuvieran vigentes el último fin de semana de octubre, ni en Madrid capital ni en ninguno de los otros ocho municipios señalados anteriormente estaría permitido salir de puente.