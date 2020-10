La creació d'empreses a la Comunitat Valenciana creix un 8,5% en el tercer trimestre i les extincions baixen un 17%

Es tracta de l'octau major increment registrat a Espanya i supera en tres punts a la mitjana nacional (+5,5%). Una dada que és "especialment positiu, si tenim en compte el resultat del segon trimestre, on la constitució de societats va caure un 43% en la regió", ha destacat l'òrgan col·legial en un comunicat.

Per províncies, València amb 1.190 noves emoresas puja un 9%, Alacant amb 1.071 mercantils augmenta un 12,6% i Castelló, amb 203 empreses, cau un 11%.

En tota Espanya s'han creat 20.191 societats, amb un balanç positiu que contrasta també amb l'esdevingut en el trimestre anterior, on patia una caiguda del 48%.

En el mes de setembre el resultat és "encara millor", ha posat en valor la institució, ja que s'ha aconseguit un +15%, amb sol cinc comunitats autònomes en negatiu.

En el cas de la Comunitat Valenciana, s'han registrat 758 operacions al setembre, per les 681 de setembre de 2019, la qual cosa llança una pujada de el 11,3% i la situa com a octava regió que més puja en aquest apartat.

CAUEN LES EXTINCIONS

El nombre d'empreses extingides a la Comunitat Valenciana ha baixat un 17% en comparació del tercer trimestre de 2019, passant de 700 a 581 extincions. En relació al segon trimestre d'aquest mateix any (280 operacions) no obstant açò, el resultat "no és tan positiu". València acapara 335 extincions (-33,2%), per 192 d'Alacant (+28%) i 54 de Castelló (+12,5%).

ELS CONCURSOS PUGEN UN 7'6%

Així mateix, la Comunitat Valenciana presenta l'octava major pujada en el nombre de concursos de creditors registrats en el tercer trimestre de l'any.

Segons dades del Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils, els 127 concursos comptabilitzats en la regió de juliol a setembre constitueixen una pujada del 7,6% en relació al mateix període de 2019. D'ells, 15 corresponen a València, 37 a Alacant i 15 a Castelló.

En el conjunt del territori espanyol s'han produït un total de 811 concursos, la qual cosa suposa un increment del 9,2% enfront del tercer trimestre de 2019.

Si es té en compte sol setembre el resultat és "sensiblement pitjor". Espanya presenta un fort repunt del 55%, que augura increments en els mesos següents, mentre la Comunitat Valenciana creix un 46'9% enfront de setembre de 2019, en passar de 32 a 47 concursos.

MÉS AMPLIACIONS AL SETEMBRE

De juliol a setembre s'han comptabilitzat 5.940 operacions d'ampliacions de capital d'empreses en tota Espanya, amb un descens del 7,8% sobre el mateix període de l'any anterior.

En termes d'import de capital augmentat, s'han desembossat 4.262 milions d'euros, un 8'1% menys que en el tercer trimestre de 2019. Per primera vegada des d'abril, Espanya presenta al setembre un saldo positiu (+1,2%).

A la Comunitat Valenciana s'han produït 193 operacions d'ampliació de capital en eixe mes, 24,5% més que al setembre de 2019, on va haver-hi 155.

És la cinquena major pujada experimentada a Espanya, després de Ceuta i Melilla, Extremadura, País Basc i Múrcia, amb set comunitats en negatiu. València registra 313 operacions, Alacant 200 i Castelló 76.

El comerç online duplica el seu pes en l'estadística dels registradors permet també comprovar a què es dediquen les noves empreses espanyoles en l'actualitat, en comparació del que es dedicaven abans de l'inici de la pandèmia.

Així, el comerç online ha duplicat el seu pes entre el primer i tercer trimestre, creixent un 128% en sis mesos. Durant el tercer trimestre, ha passat de representar el 0'9% al 2,2% del total d'empreses creades.

TRASLLAT DE SEUS SOCIALS

La valenciana és la tercera comunitat que més empreses perd durant el tercer trimestre (96), després de Madrid (382) i Catalunya (203). No obstant açò, mentre aquestes dos regions mostren un saldo negatiu de -74, la valenciana presenta saldo positiu.

La Comunitat Valenciana, una de les regions amb major activitat econòmica, mostra un balanç d'entrades i eixides més moderat, encara que positiu, de 7 societats (ixen 96 empreses, per les 103 que venen).