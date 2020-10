Renfe recuperarà dos servicis de Mitja Distància en la línia València-Xàtiva-Alcoi

20M EP

Renfe recuperarà dos servicis de Mitja Distància, un per sentit, en la línia València-Xàtiva-Alcoi a partir del pròxim 30 de novembre, data prevista per Adif per a la finalització de les obres entre Xàtiva i Alcoi.