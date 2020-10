Puig i Cantó valoren la voluntat de diàleg per als pressupostos i acorden un equip de treball que buscarà acords

Des de Presidència han considerat que "hi ha coincidència en moltes mesures i, en tot cas, ara caldrà aterrar eixes propostes i projectes". Així, han anunciat que "enguany, immersos en l'emergència sanitària i socioeconòmica, com més recolze conciten els Pressupostos de la Generalitat, més potent serà la resposta de les institucions i major confiança i seguretat es traslladarà als ciutadans".

Durant la trobada, assenyalen des de Presidència, "hi ha hagut una coincidència àmplia en el diagnòstic de la situació i també s'ha constatat la determinació per a aconseguir acords si resulta possible per a revigorizar els servicis públics fonamentals dels valencians i valencianes i la creació d'ocupació".

Per la seua banda, Cantó s'ha mostrat "satisfet" després de reunir-se amb el president de la Generalitat, Ximo Puig, perquè "en principi li han agradat bastant les propostes" que li ha presentat i veu "factible" un acord. No obstant açò, preguntat sobre si aquest acord suposaria que Cs votara a favor dels Pressupostos, ha afirmat que "hui no seria tan optimista".

"Anem a veure què opinen, què accepten de tot el que els hem presentat i a partir d'ací, sabrem la intenció del nostre vot", ha manifestat, al mateix temps que ha indicat que "si s'accepta la totalitat" del que ha presentat, el vot a favor "podria ser l'escenari".

En declaracions als mitjans després de la trobada, Cantó ha dit anar-se'n "satisfet" perquè ha vist "voluntat de diàleg i voluntat d'acord". No obstant açò, ha insistit que espera que "la seua voluntat es traduïsca en fets i que els seus socis deixen de bloquejar un acord" que creu "important". "La societat valenciana està demanant que els polítics no ens barallem, sinó que ens posem a treballar de forma conjunta", ha indicat.

Cantó ha destacat que Puig li ha dit que sí a la seua proposta d'una auditoria a l'administració pública perquè "sapiem on sobra i on faltada gent o recursos, i on podem modernitzar-la per a fer-la més efectiva".

El síndic també ha assenyalat que "el normal és que ells presenten uns pressupostos com a govern" i que se'ls transmetran a l'oposició per a "estudiar-ho". Respecte als grups de treball entre Cs i la Generalitat, ha indicat que per la seua banda ho integraran els diputats Toni Woodward i Ruth Merino.