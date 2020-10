Els amos del gos que va atacar Sandra Gómez reconeixen que anava sense boç encara que no admeten les seues lesions

L'edil, per la seua banda, qui també ha declarat en el jutjat, ha mantingut la imprudència dels acusats i la lesió que va patir, de la qual va haver de ser operada i consten diferents informes mèdics, segons ha pogut saber Europa Press.

Aquest dilluns s'ha celebrat en el Jutjat penal número 12 de València la vista contra els dos amos del gos -un American Staffordshire Terrier potencialment perillós que anava amb xip però sense boç, sense lligar i sense llicència (caducada)- que va atacar Gómez i, com a conseqüència, li va provocar ferides en una mà que van precisar una intervenció quirúrgica.

La vicealcaldesa demana per als acusats mig any de presó per un delicte de lesions per imprudència greu i una indemnització d'uns 9.000 euros, segons el seu escrit d'acusació provisional.

Per la seua banda, la Fiscalia no acusa els amos del gos al no poder tipificar els danys com a imprudència menys greu -després de l'última reforma del Codi Penal-, encara que deixa oberta la via civil.

Els fets van ocórrer al desembre de 2018 quan un home passejava el gos de la seua parella, un American Staffordshire Terrier, i una femella American Bully per la platja de la Malva-rosa quan va veure al Golden de la vicealcaldesa, que corria al costat d'ella, solt per la platja.

En un moment determinat i, després d'estar olisqueándose, l'animal dels acusats va agredir el ca de Gómez, que es va interposar per a evitar l'atac i va ser mossegada en el cinqué dit d'una mà, la qual cosa li va provocar una fractura oberta.

Com a conseqüència, l'edil es va haver de sotmetre a una operació per les ferides que presentava en una mà i va precisar 126 dies per a curar-se. L'agressió va acabar en denúncia i va recaure en el Jutjat d'Instrucció número 3 de València.

Fins al lloc dels fets es van desplaçar agents de la Policia Local que van ser els que van traslladar a l'edil a l'hospital per a ser atesa i van interposar denúncia d'ofici per l'agressió. El ca de la vicealcaldesa també va patir lesions en el coll i, després d'açò, va deure sotmetre's a revisions i cures.