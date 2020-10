L'IIS La Fe descobreix biomarcadors que prediuen la resposta a la quimioteràpia en el càncer de mama triple negatiu

Un estudi publicat per investigadors de l'Institut d'Investigació Sanitària La Fe de València (IIS La Fe) ha descobert biomarcadors que prediuen la resposta a la quimioteràpia en el càncer de mama triple negatiu en el moment del diagnòstic. La investigació ha posat en relleu el paper dels perfils immunosupressors en la biòpsia líquida en aquest tipus de càncer.

Segons l'article 'Immunosuppressive profiles in liquid biopsy at diagnosi predict response to neoadjuvant chemotherapy in triple-negative breast cancer', publicat en 'European Journal of Cancer', un perfil de biomarcadors, concretament els metabòlits derivats del triptòfan circulants en sang, prediuen la resposta a la quimioteràpia prèvia a la cirurgia en el càncer de mama triple negatiu.

Els càncers de mama triple negatiu són un subgrup de tumors que no expressen cap dels tres receptors que, en general, es troben en el càncer de mama; representen al voltant del 10-15% dels càncers de mama; no es poden tractar amb medicina dirigida i, per açò, solen tindre pitjor pronòstic, segons ha informat l'IIS en un comunicat.

Actualment, el tractament per al càncer de mama triple negatiu es basa en la quimioteràpia prèvia a la cirurgia. Malgrat que alguns casos responen positivament el tractament, els que no responen solen presentar pitjor pronòstic.

L'objectiu del treball de l'equip de l'IIS La Fe era identificar biomarcadors que prediguen, just en el moment del diagnòstic i abans de qualsevol altra intervenció, quins pacients no van a respondre la quimioteràpia convencional. També es van investigar les característiques fisiopatològiques d'aquestes pacients per a poder identificar les causes de la seua mala resposta.

Els biomarcadors identificats, juntament amb uns altres també en sang i uns altres que es localitzen en la biòpsia inicial que serveix per al diagnòstic, estan associats al pronòstic que va a tindre la malaltia. A més, tots tenen en comú que promouen la immunosupressió, és a dir, l'apagat del sistema immune contra el tumor.

Per tant, aquests resultats faciliten la identificació de les pacients que no responen el tractament i apunten al fet que la immunosupressió pot ser la causa. Amb aquestes dades, els investigadors proposen la importància de revalorar les opcions terapèutiques d'aquestes pacients, per exemple, amb cirurgia prèvia a la quimioteràpia o amb assajos clínics d'immunoteràpia.

Tesi doctoral i treball en equip

Aquests estudis han constituït la tesi doctoral de l'oncòloga Carmen Salvador i en ells han participat els grups d'Oncologia Mèdica, Anatomia Patològica, la Unitat de Mama de l'Hospital la Fe, les plataformes d'Unitat Analítica, Citómica, Genòmica i Bioestadística, tots coordinats des del laboratori de Biologia Cel·lular i Molecular del Grup d'Investigació Clínica i Traslacional en Càncer de l'IIS La Fe.

Carmen Salvador ha sigut beneficiària d'una beca post-MIR de l'IIS La Fe. Per al treball s'han rebut ajudes de l'associació AMACMA, Fruites Cabesan, companyia de teatre Carraclas i del projecte del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats SAF2017-88422-R.