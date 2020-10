ZeC defiende debatir de forma abierta y también con los vecinos el proyecto de Pontoneros

Santisteve ha realizado esta petición después de que el consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, retirara la modificación parcial 178 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que hace referencia a Pontoneros y en el que el Gobierno PP-Cs preveía licitar la construcción y gestión de una futura residencia universitaria por 99 años.

"Se ha anunciado la retirada del expediente después de que el Gobierno de la ciudad anunciara un clamoroso expolio del patrimonio público, con una modificación del PSOE, a la carta".

En rueda de prensa, Santisteve se ha preguntado "dónde está el acuerdo con la Universidad para que sirva a los intereses de la Universidad pública o con el Gobierno de Aragón sobre el aspecto social en la concesión de suelo por tanto tiempo".

"GUETO DE POBREZA"

ZeC ha defendido el proyecto de que la planta baja se dedique a servicios comunes, la primera a viviendas sociales y las otras a estudiantes de tercer ciclo para posibilitar una "mezcla" que "es lo que tiene que haber en la regeneración del tejido urbano en la línea de las viviendas de alquiler social del edificio de la antigua Imprenta Blasco", ha comparado.

Hacer una residencia universitaria privada es "preocupante" ha dicho Santisteve al considerar que es un "privatización de espacio público" que para que cuando revierta al Ayuntamiento será en estado "ruinoso". Ha considerado que además no revitalizará el barrio porque estos equipamientos se cierran en verano y los estudiantes hacen vida en el campus, no en el barrio y "no contribuye a ser una zona residencial con vida y que además promueva el comercio".

Santisteve ha criticado que el PP "carece" de modelo de ciudad y "más cuando hay visiones vecinales que hay que tener en cuenta al argumentar que el acometer una residencia privada "bloquea acuerdos vecinales que se podían poner en marcha".

Para el portavoz de ZeC, se trata de un "modelo de negocio para agentes privados y no protege el patrimonio público". "Se da suelo con unas facilidades asombrosas y para hacer un centro privado de coste elevado, cuyos moradores no interactúan con el tejido social de la zona", ha resumido.

Para Santisteve la retirada del expediente de la Comisión de Urbanismo antes de ir a pleno revela "el grave error del Gobierno al romper acuerdo de la anterior corporación". En este sentido, ha abundado mantener la idea originaria de que sea un proyecto intergeneracional y con debate ciudadano en aras del consenso para que "no sea un gueto de pobreza".