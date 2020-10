Cristian, sobre su ruptura con Melodie en 'La isla de las tentaciones': "Después de nueve años era lo que ella merecía"

El secreto debido por las grabaciones y para no desvelar nada antes de tiempo ha hecho que la mayoría de participantes de La isla de las tentaciones no hayan podido comentar hasta ahora lo ocurrido en el reality de Telecinco.

Pero ahora, una vez desvelado el final y qué fue de cada pareja, muchos se han arrancado a hablar y, sobre todo, a defenderse.

Uno de ellos ha sido Cristian, cuya pareja con Melody acabó rota durante su estancia en el La isla de las tentaciones.

"No he podido hablar hasta ahora, tenía muchas ganas pero no me dejaban", explicaba en sus stories de Instagram.

Sobre su conducta en la isla, dejaba clara su postura: "Yo no he cambiado a nadie. He querido a mi pareja".

Sí reconocía que pudo meter la pata en ciertos momentos: "Algún comentario fuera de contexto ha podido haber, pero la he respetado hasta el final", insistía.

Y es que Cristian iba preparado a la hoguera final para pedirle matrimonio a su novia Melody, algo que nunca ocurrió, pues la joven no quiso seguir con él como pareja.

"O me iba con ella o solo, después de nueve años era lo que ella merecía: que le guardara respeto", decía Cristian sobre su decisión de irse solo de la isla y no acompañado por su compañera de citas, Andrea.

"Me han dolido mucho las cosas que me habéis dicho, me habéis dado mucha caña", acababa revelando el participante del reality.