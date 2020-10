Sánchez espera renovar el CGPJ con el PP tras la moción de Vox sin reunirse con Casado ni excluir a Unidas Podemos

A ojos el PSOE y del Gobierno, la moción de censura de Vox que se debate y vota en el Congreso el miércoles y jueves permitirá ver si se "abre un tiempo nuevo" que permita la renovación con el concurso del PP de los órganos constitucionales como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Según los socialistas, esto será así si Pablo Casado decide "apartarse" definitivamente de Vox y votar 'no' a la moción y si después se aviene a retomar la negociación en la que el presidente, Pedro Sánchez, no piensa implicarse personalmente y de la que no piensa excluir a su socio, Unidas Podemos, como exigen los populares.

El ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha señalado este lunes que el voto del PP en la moción de censura "nos va a definir" si es posible volver a la negociación con los de Casado o no. En ella, Sánchez indicó el viernes pasado que está dispuesto a hacer "concesiones", que sin embargo no pasarán por la primear exigencia que hace el PP, que Unidas Podemos quede excluido del proceso, de manera que tampoco pueda haber vocales del CGPJ designados por este partido.

"Esperemos que superada la moción de censura, [el PP] tome nota de la inviabilidad del discurso extremista y que entiendan que ellos están llamados a tener otro papel" ha dicho Ábalos. Si el PP se decanta finalmente por votar en contra de la moción "cabe pensar que estarían dispuestos a moderar su actitud para llegar a un acuerdo en torno a la renovación de los órganos constitucionales".

En ese caso, el ministro también ha dejado claro que la negociación no se hará sin Unidas Podemos y que en estos nuevos contactos que Sánchez espera entablar con el PP no tiene previsto verse con Casado en persona. Según ha dicho, quienes han llevado estos contactos son el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el secretario del PP y consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López, y así seguirá siendo.

"Nosotros no podemos entrar en el distanciamiento de excluir a formaciones políticas que forman parte del Gobierno", ha dicho Ábalos sobre la intención del PP de que Unidas Podemos quede fuera. "El acuerdo se hace con el Gobierno y no vamos a entrar en este tipo de condiciones", ha reiterado.

Mientras tanto, PSOE y Unidas Podemos mantienen en el Congreso su proposición de ley para reformar el sistema de mayorías para la elección de 12 de los 20 vocales del CGPJ, aunque Ábalos ha abierto la puerta a retirarla si el Gobierno y el PP alcanza un acuerdo para cumplir el "propósito" final, que es la renovación de este y otros órganos constitucionales.

Desde este lunes, hay otra alternativa, la reforma legal que ha anunciado Casado para que el CGPJ sea elegido directamente por los jueces, por la que Ábalos ha acusado al PP de "cambiar las reglas del juego" cuando "las cosas le vienen mal dadas".

Sánchez gana con la moción

Por otra parte, a dos días de que empiece, la moción de censura de Vox contra Sánchez se ha convertido en una baza en la que PSOE y Gobierno no esperan más que obtener beneficios. Porque pone en aprietos al PP, que todavía no parece tener una posición sobre el sentido de su voto, y porque permitirá que Sánchez mida su proyecto con el de la "extremaderecha" de la manera más directa posible.

"Lo que se debate esta semana no es una moción de censura al uso, no va de exigir responsabilidades al Gobierno o presentar una alternativa al Gobierno o a su gestión. Es un ajuste de cuentas entre la ultraderecha y la derecha, se ventila si el hijo mata a padre o si Saturno podrá devorar al hijo", ha dicho Ábalos, mientras "Casado sigue desganando la margarita del sentido de su voto".

"La pregunta es si apuesta por la abstención a quienes enarbolan discursos del odio o rompe el cordón umbilical que le une a ellos y vota no", ha remachado. "Es una parodia y un drama que el voto del PP se decida en función del temor a que la ultraderecha le retire el apoyo en comunidades y ayuntamientos".

En el otro extremo, Sánchez observa la moción de censura que le ha planteado Vox como una forma de confrontar su proyecto con Santiago Abascal. Por ese motivo, nada más lejos de la idea del presidente la de ausentarse del debate. Por el contrario, Ábalos ha señalado que el Gobierno se toma "en serio" lo que sucederá en el Congreso el miércoles y jueves.

"Más allá de quién la propone, [la moción de censura] es instrumento constitucional, legítimo, que hay que tomarse en serio y ese respeto merece que el Gobierno se la tome en serio, más allá de quién la plantee", ha dicho el ministro, que ha añadido que será "una gran oportunidad para confrontar alternativas, se podrá ver la alternativa de la extremad derecha".