El aforo del Cementerio durante Todos los Santos será de 2.000 personas con visitas en grupos de máximo cuatro personas

El horario del Cementerio será del 20 de octubre al 2 de noviembre de 8 a 19 horas y del 3 de noviembre al 15 de noviembre de 8 a 18 horas. El tiempo máximo de visita será de una hora y para controlar que se cumpla el Ayuntamiento contratará a diez auxiliares de protección civil, que se encargarán tanto de los accesos como del interior. Toda esta información ha sido facilitada esta mañana en Junta de Portavoces, según ha informado el Ayuntamiento en una nota.

Teniendo en cuenta la situación actual de crisis sanitaria por el Covid-19, el Ayuntamiento de Pamplona recomienda espaciar al máximo las visitas al Cementerio, intentando no acudir los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre y programando las visitas entre el 20 de octubre y el 15 de noviembre, exceptuando esos días. El objetivo es evitar que puedan coincidir al mismo tiempo un número elevado de personas produciéndose aglomeraciones.

En el mismo sentido aboga por que las personas mayores, de riesgo o que pertenecen a un grupo vulnerable eviten ir los días y horas en los que sea previsible que haya más afluencia de personas. Además, recuerda la prohibición de acudir con síntomas compatibles con la enfermedad por Covid-19 como fiebre, tos, dificultad respiratoria, pérdida del olfato o del gusto u otros como diarrea, dolor de garganta o dolores musculares no habituales o sin causa. Tampoco si se está en aislamiento (personas con enfermedad por coronavirus confirmada) o si están en cuarentena (por haber tenido contactos estrechos con personas con enfermedad confirmada).

DEL 30 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRES NO SE PODRÁN LLEVAR FLORES

Los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre el acceso al Cementerio desde la avenida de Navarra, junto a la Agrupación Deportiva San Juan, estará destinado solamente al tránsito peatonal. Se entrará exclusivamente por la puerta principal y la salida se realizará siempre por la puerta del río.

Solamente se podrá acudir al cementerio a realizar visitas, no pudiéndose utilizar ni plataformas ni escaleras (no estarán disponibles las de uso común). Durante esos días no se permitirá el acceso con flores. Las tareas de limpieza y depósito de flores deberán realizarse los días previos. Las fuentes estarán cerradas. Se recomienda llevar agua para la limpieza desde casa.

Se realizarán controles de acceso para contabilizar las 2.000 personas de aforo máximo. En esos puntos se tomará la temperatura. No se permitirá el acceso a quien tenga más de 37,5º centígrados. Las visitas se realizarán en grupos de no más de cuatro personas y pertenecientes al mismo núcleo familiar, manteniendo la distancia interpersonal de 1,5 metros y evitando el contacto personal.

En el interior del cementerio habrá personal municipal para garantizar que no se formen grupos superiores a 4 personas, que se mantenga la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros y en general, para velar que se cumplan todas las normas.

Como es habitual, se exigirá el uso de la mascarilla en todo momento en el Cementerio y el mantenimiento de la distancia mínima de seguridad interpersonal de 1,5 metros entre personas no convivientes. El Ayuntamiento colocará geles hidroalcohólicos en las entradas y distribuidos por el recinto. Será obligatorio su uso, en especial antes y después de utilizar las plataformas y escaleras de uso común, que fuera de 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre estarán a disposición de quienes las necesiten.

Podrán utilizarse los aseos, teniendo en cuenta que las personas deberán entrar de una en una, salvo aquellas que requieran asistencia que podrán hacerlo con un acompañante. Los aseos dispondrán de geles hidroalcohólicos, toallitas desechables y papeleras con tapa y accionamiento por pedal. Está prohibido fumar en el interior del Cementerio y tampoco se podrá comer ni beber. Queda prohibida la celebración de ceremonias u otros actos.

MODIFICACIONES DE TRÁFICO

Durante los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre, de 8 a 20 horas, quedarán cerradas al tráfico la rotonda de avenida de Navarra, junto a la Agrupación Deportiva San Juan; la rotonda en la que confluyen las calles Orcoyen y Biurdana, junto al IES Julio Caro Baroja-La Granja, y la carretera de Miluze a partir de su acceso más próximo a Barañáin. No obstante, durante las horas en que la asistencia de personas y, sobre todo, de vehículos no sea muy numerosa, Policía Municipal permitirá el paso de vehículos en la rotonda de Orcoyen y Biurdana y en la carretera de Miluze.

Estos tres días estará disponible el estacionamiento provisional en superficie junto a la rotonda de avenida de Navarra, entre la Agrupación Deportiva San Juan y el parque de Biurdana, con acceso desde la avenida de Navarra. Además, como los viales del Barrio de San Juan cercanos al Cementerio son de estacionamiento regulado, existirán un gran número de plazas de rotación disponibles.

Se permitirá el libre acceso a los taxis, a los vehículos de las empresas de floristería (con tarjeta expedida al efecto por Policía Municipal) y a los vehículos con tarjeta de discapacidad en vigor, siempre que el titular de la citada tarjeta vaya en el vehículo. Estos vehículos podrán estacionar en las inmediaciones del cementerio durante un tiempo limitado máximo de 1 hora.

SOLICITUD DE PERMISOS ESPECIALES EN POLICÍA MUNICIPAL

Asimismo, las personas que tengan un motivo justificado o impedimento físico temporal, debidamente acreditado y documentado, podrán solicitar ante la Jefatura de Policía Municipal, a partir del martes día 20 de octubre, un pase que habilite a un único vehículo el acceso hasta las inmediaciones del cementerio. El horario de atención para esta solicitud es de lunes a viernes de 8.30 a 14 horas.

Los vehículos que, por alguno de los motivos de excepción citados, accedan hasta las inmediaciones del cementerio lo harán única y exclusivamente por la carretera que parte de la rotonda situada en la confluencia de las calles Orcoyen y Biurdana, junto al IES Julio Caro Baroja-La Granja, y saldrán por la carretera de Miluze, en dirección Barañáin.