Generalitat, transport i logística crearan una taula de treball per a explorar vies de col·laboració pública i privada

Així ho ha assegurat el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, després de la reunió mantinguda entre el president de la Generalitat, Ximo Puig, amb representants de les principals empreses del sector del transport i la logística de la Comunitat Valenciana.

En la trobada han participat el director general d'Air Nostrum, Miguel Ángel Falcón, el president de Baleària, Adolf Utor, el president de Ford Espanya, Jesús Alonso, el president de Stadler Rail, Íñigo Parra, el conseller delegat de Transvia, José María Catalán, i el conseller delegat de Vectalia, Antonio Arias.

Després de la trobada, el conseller Espanya ha explicat que el cluster de transport i mobilitat que hi ha a la Comunitat Valenciana "ha d'estar preparat per a accedir als projectes financiables per la Unió Europea per als pròxims anys" i ha anunciat la creació d'eixa taula de treball.

"La Comunitat Valenciana té empreses molt potents en el sector", ha apuntat conseller, que ha fet referència a aerolínies; fabricants de cotxes com a Ford; fabricants de ferrocarils, com Stadler; "capdavanteres" en la navegació, com Baleària i grans empreses de transport de passatgers, que han d'estar preparades per a accedir a eixos projectes financiables per la UE.