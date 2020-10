Les Corts insten el Govern a renovar automàticament els permisos de residència de migrants extutelats

Aquesta proposició no de llei (PNL) ha tirat endavant amb el suport dels altres dos grups del Botànic (PSPV i Unides Podem), l'abstenció de PP i Ciutadans i el rebuig de Vox.

Compromís ha advertit que aquests joves afronten una situació legal molt complicada davant la desestimació de sol·licituds de residència per part de la Delegació de Govern a la Comunitat, fet que ha constatat des de principis d'any. El Defensor del Poble d'Espanya es va fer ressò a principis de març després de rebre diverses queixes i va recomanar al Govern que canviara la normativa de 2011 per a corregir situacions "injustes i perjudicials".

"És el llucet que es mossega la cua: sense permís de residència tenen molt difícil trobar un treball", ha alertat el diputat Carles Esteve, sumat a la "doble vulnerabilitat" a la qual s'enfronten aquests joves per la seua situació d'aïllament familiar.

Durant el debat, el PSPV ha defès que Delegació de Govern solament acata la normativa estatal a partir d'una sentència del Tribunal Suprem i ha criticat que els centres de menors "incompleixen sistemàticament" la seua obligació de donar permisos. "Açò no és una pel·lícula de bons o roïns: en comptes de repartir culpes, assumim responsabilitat", ha recalcat Rosa Peris.

Els socialistes han recolzat la PNL amb la condició que el caràcter retroactiu fora des de l'inici de 2020 fins que el Govern modifique el reial decret de 2011, alguna cosa que ha acceptat Compromís. Per la seua banda, UP ha denunciat la criminalització d'aquests joves posant com a exemple una falsa acusació de violació a ells per part d'un grup neonazi a Madrid.

De l'oposició, el PP ha lamentat que la renovació de papers s'haja complicat després que el Suprem haja igualat els requisits, però veu necessari aplicar excepcions en cada autonomia sense una renovació automàtica general. Cs ha defès que cal treballar en els pisos d'emancipació perquè eixa és la competència autonòmica i Vox ha recordat que la Llei d'Estrangeria és nacional i Compromís té un diputat, Joan Baldoví.

A la Comunitat, l'acompanyament es materialitza amb la xarxa pública d'emancipació, el programa 'Mentora' i les llars on actualment viuen un total de 98 extutelats, uns pisos gestionats per entitats gràcies a concerts amb la Conselleria de Polítiques Inclusives, dirigida per la vicepresidenta de la Generalitat i coportaveu de Compromís, Mónica Oltra.

REVISIÓ DE L'ESTRATÈGIA D'OCUPACIÓ JUVENIL

Altra de les propostes aprovades és una del PSPV per a revisar l'estratègia d'ocupació juvenil i el programa 'Avalem Joves' de la Generalitat, amb l'objectiu de millorar l'orientació i qualitat laboral i potenciar la inspecció de la situació de treballadors vulnerables. També pretén reconéixer l'emprenedoria amb microcrèdits o ajudes i mesures concretes per als joves professionals del sector cultural i artístic.

Aquesta PNL ha comptat amb el suport del Botànic i de Cs, encara que si escau per a "veure en gasta cada euro dels valencians i fiscalitzar la gestió de Compromís" en la Conselleria d'Economia Sostenible, i l'abstenció de PP i Vox perquè creuen que 'Avalem Joves' té un problema estructural i falten accions per als jóvens parats en plena crisi.

D'altra banda, la comissió de Política Social ha rebutjat una iniciativa de Ciutadans per a introduir incentius fiscals en la contractació de menors de 35 anys a la Comunitat, decaiguda gràcies a la majoria dels grups del govern valencià. El PP ha introduït una esmena acceptada per Cs per a aplicar exempcions als joves autònoms i crear ajudes per als emprenedors.

Tampoc ha tirat avant una nova petició del PP per a crear un fons extraordinari de 23 milions perquè les entitats del tercer sector puguen donar una resposta adequada a les conseqüències socials de la Covid-19, encara que a llarg termini aposta per una llei que done estabilitat a aquestes associacions sense ànim de lucre.